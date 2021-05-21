先前搶不到 現在賣不掉 美「這款商品」疫情後滯銷

美國零售商正想法設法促銷乾洗手液，以騰出空間給更賺錢的商品。(路透)

美國零售商 正大舉降價銷售乾洗手液，原因是消毒用品需求在新冠疫情 期間猛增，全美各地乾洗手液供不應求，如今隨疫情好轉，這些曾經搶都搶不到的商品乏人問津，多到賣不掉。

華爾街日報報導，乾洗手液內含可殺菌的酒精成分，保存期限通常約兩年。美國零售商正尋求該產品到期前消化庫存，並騰出商店貨架和倉庫空間，以擺放更加熱賣的其他商品。

買一送三 還有店家打5折

阿拉巴馬州和喬治亞州Piggly Wiggly雜貨連鎖店負責人米利根，正推出乾洗手液「買一送三」特價活動，因為乾洗手液在今年稍早幾乎滯銷。在羅德島州，美國折扣商店Ocean State Job Lot對購買10美元乾洗手液的顧客，提供價值10美元的禮品卡，且乾洗手液已打了五折。

實體店賣不掉 轉向網路銷售

一些零售商正轉向線上拍賣網站銷售，以消化過多庫存。批發產品拍賣平台Liquidity Services商務長丹特說，目標百貨、Staples和其他獨立業者正在使用其Liquidation.com市場，販賣以箱和貨架計算的乾洗手液。他說，1美元乾洗手液的價格如今已跌至2至3美分，轉售價格在六個月多來暴跌九成。

美國民眾在疫情升溫時瘋搶乾洗手液，造成全美各地商店大缺貨。為趕上需求，各大超市向外國業者購買庫存，甚至尋求釀酒廠等業者協助，首度挪用其他產線來生產乾洗手液。

如今，在更多美國人接種疫苗且新增確診病例下降之際，公衛官員在近幾個月說，新冠病毒會藉由空氣傳播，因此消毒劑的防護力不及口罩和社交距離措施，重創乾洗手液銷售。根據NielsenIQ的資料，截至5月8日止的當周，乾洗手液的銷售較去年同期銳減80%至920萬美元。