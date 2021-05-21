仿效Apple Store？Google首家實體門市 今夏紐約見

Google將在紐約開設第一家實體店，盼消費者親身體驗Google的硬體與服務。(路透)

Google 向來幾乎都以快閃店的形式推廣旗下產品或服務，畢竟該公司向來以軟體業者自居，但跟愈來愈多科技同業一樣，該公司今年夏天也將擁有屬於自己的零售店，而首家Google專賣店開在紐約市 雀兒喜住宅區（Chelsea），正位在Google紐約辦公室樓下。

Business Insider報導，Google聲明指出，消費者將可在此購買「五花八門」的產品，從Pixel手機 到智慧音箱Nest、智慧手表Fitbit、筆電Pixelbook等不一而足。消費者也能選擇在網路下單後，再安排到店裡取貨。

另外，消費者不僅能帶著螢幕破裂的手機來維修，還能求助Google的客服團隊來排除故障，類似於蘋果公司的天才吧（Genius Bars）硬體維修服務。這家新門市也會讓消費者參加操作示範的工作坊。

面對新冠疫情仍未銷聲匿跡，Google說，這家店將遵循當地和全國的衛生安全守則，入店的消費者要配戴口罩，手要用酒精消毒，並與其他人保持安全的社交距離。員工會經常擦拭店內產品表面，因消費者購買前可試用產品。此外也會管制店內人數。

這可能是Google首家永久的零售據點，但Google並不是首次嘗試開設實體店面。Google第一次是在2016年曼哈頓區開「快閃店」，店面設計獨特且色彩鮮明，並展示大量Google產品。

看來Google想藉此更積極地推銷該公司的硬體裝置，這些裝置近來賣得沒那麼好，尤其是行動類別的裝置。Google稱，用來打頭陣的這家店，是「邁向硬體之路的重要下一步」。