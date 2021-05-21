我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新增312例 連7天破百 陳時中：沒到四級警戒

疫苗追加劑最快9月必須打 民眾好奇能否換廠牌

宅在家最被人嫌棄的4大星座 雙子愛吵架、獅子使喚人

記者劉小川／台北報導
在家中犯懶跟支配欲，在家中最能彰顯個人性格有哪些星座？圖／摘自pexels
在家中犯懶跟支配欲，在家中最能彰顯個人性格有哪些星座？圖／摘自pexels

家裡是我們最重要的停靠港灣，也是們心中最重要的庇護所。近期疫情延燒，大家都得花更多時間在家裡，自由自在享受不受拘束的時光，展現真實的自我。但許多時候，越真實的一面，各種毛病更容易顯現。

12星座裡面，有4個星座宅在家中，最容易被家人嫌棄，甚至引發紛爭呢？

摩羯座／剛踏進門就喊累

在外戰戰兢兢的摩羯座，一踏入家中，會把疲憊至極的身子徹底放鬆。在外工作的摩羯座，就像是把電力耗盡的手機，必須回到家才能給自己完善充電。所以在家中的摩羯座總有充分的理由來證明自己非常累，然後明目張膽休息，在家人的眼中，一但踏進家中的摩羯，就像是不能行動的人類。

但其實摩羯座的疲累狀態是裝出來的，其目的在於要讓自己，可以找到非常正當的理由來行懶惰儀式。摩羯座知道家人對於自己的寵愛與包容，也知道家人永遠把嫌棄只掛在嘴邊，照樣可以得到想要的愛。

天秤座／勤勞在家是不可能的事

無論天秤座出門在外加班加得有多麽勤勞、工作多麽有上進心，回到家就脫離不兩一個字，那就是「懶」。這種懶惰的情況，只有認定的好友或家人才能看見天秤座的真面目，因為天秤座的偶像包袱極重，若不是他的信任圈可看不到這樣誇張景象。

似乎吃定家人或是知己能夠忍受他的壞習慣，即便在外努力工作，也變成自己懶惰的最佳理由，但還是要呈現最真實的一面，也自然是天秤座最佳犯懶時機，明白家裡是庇護所，即便被苛責、被嫌棄、被當笑話，都會當作是與家人的一種親密關係。

哪些星座在家中待越久，越讓家人感到厭惡。圖／摘自pexels
哪些星座在家中待越久，越讓家人感到厭惡。圖／摘自pexels

雙子座／愛頂嘴

生性詭計多端的雙子座，在放下工作中的從容後，就會展現他那活潑又頑皮的一面。在放下身段的雙子座，與家人相處，會提供許多無拘束的相處條件，做起事情來就會變得放縱少了尊重，喜歡跟家人頂嘴、開玩笑，久而久之就變成一種常態，雖是活躍家中氣氛，但難免也會遭家人的嫌棄。

在家中更無拘束的雙子座，總按耐不住活潑好動，以我行我素的生活方式過著，容易在家中與家人起衝突，甚至頂嘴。但擅長惹人生氣的雙子座，不完全是討人厭的，當然也擅長逗大家開心，所以讓雙子座待在家一則以喜，一則以憂啊！

獅子座／家中山霸王

在家裡的獅子座，雖說很習慣就犯懶，但在家中工作的獅子座，會把支配性也帶到家中，遇到家裡有事件，很多時候只會動動口說出自己的想法，但真的要處理起來，你可能看不到獅子座的人影。習慣以自我為中心的獅子座，有時候這樣的支配行為，會容易遭到家人嫌棄。

在家人眼中的獅子，其實是非常懶惰的，但懶惰就算了，嘴巴又老愛使喚別人，來成就自己的存在感。不關自己的事情，能不看見就盡量視而不見，不主動出面、不主動獻殷勤。在外勤快，在家恰巧相反的獅子座，這種強勢姿態讓人無法招架，難免會讓家人嫌棄還希望你不要待在家比較好。

哪些星座，到了家之後立即開啟懶惰模式。圖／摘自pexels
哪些星座，到了家之後立即開啟懶惰模式。圖／摘自pexels

庇護 疫情 手機

上一則

喬州山核桃產量重奪全美冠軍 成官方堅果

延伸閱讀

5月21日星座運勢 金牛別太貪心 獅子別太急躁

5月21日星座運勢 金牛別太貪心 獅子別太急躁

5/16-5/22星座運勢 摩羯人氣上升 天蠍財運有喜

5/16-5/22星座運勢 摩羯人氣上升 天蠍財運有喜
前獅子會長1傳19 曾赴茶藝館有「人與人連結」

前獅子會長1傳19 曾赴茶藝館有「人與人連結」
甩「血獅子」臭名 南非禁止養殖獅子

甩「血獅子」臭名 南非禁止養殖獅子

熱門新聞

科技網站ZDNet一名作者表示，「有些事情安卓可以做得(比iPhone)更好」，舉出安卓手機有5大特點比iPhone更優秀。（路透）

安卓手機5大優點 資深果粉認了：這些功能比iPhone更好

2021-05-16 02:42
廚房的防水層千萬別為了省錢而省略。圖／摘自pexels

裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了

2021-05-15 15:56
印度新冠肺炎疫情持續惡化。路透

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

2021-05-17 05:51
歐新社

從地心竄出：17年一出10億隻的美國「蟬爆日」

2021-05-18 02:50
香港一名服飾業女老闆PO出女員工幫她慶生的照片，14人通通都是正妹，讓台港兩地網友驚艷不已。 取材自Instagram

13女員工幫女老闆慶生 14正妹合照 網友驚豔：顏值太高

2021-05-15 04:00
如果你出現呼吸困難的問題，就需要儘速就醫，因為不只是新冠病毒會導致肺炎，流感也可能引發肺炎，威脅到生命。 圖／ingimage

新冠、流感和感冒有何差異？專家教初步症狀判斷

2021-05-17 05:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世

中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世
「私處味蠟燭」爆炸 葛妮絲派特洛遭求償500萬元

「私處味蠟燭」爆炸 葛妮絲派特洛遭求償500萬元
克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？
餐廳老闆吐苦水：招員工被要求付現金 以便領失業金

餐廳老闆吐苦水：招員工被要求付現金 以便領失業金
疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌

疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌