宅在家最被人嫌棄的4大星座 雙子愛吵架、獅子使喚人

在家中犯懶跟支配欲，在家中最能彰顯個人性格有哪些星座？圖／摘自pexels

家裡是我們最重要的停靠港灣，也是們心中最重要的庇護 所。近期疫情 延燒，大家都得花更多時間在家裡，自由自在享受不受拘束的時光，展現真實的自我。但許多時候，越真實的一面，各種毛病更容易顯現。

12星座裡面，有4個星座宅在家中，最容易被家人嫌棄，甚至引發紛爭呢？

摩羯座／剛踏進門就喊累

在外戰戰兢兢的摩羯座，一踏入家中，會把疲憊至極的身子徹底放鬆。在外工作的摩羯座，就像是把電力耗盡的手機 ，必須回到家才能給自己完善充電。所以在家中的摩羯座總有充分的理由來證明自己非常累，然後明目張膽休息，在家人的眼中，一但踏進家中的摩羯，就像是不能行動的人類。

但其實摩羯座的疲累狀態是裝出來的，其目的在於要讓自己，可以找到非常正當的理由來行懶惰儀式。摩羯座知道家人對於自己的寵愛與包容，也知道家人永遠把嫌棄只掛在嘴邊，照樣可以得到想要的愛。

天秤座／勤勞在家是不可能的事

無論天秤座出門在外加班加得有多麽勤勞、工作多麽有上進心，回到家就脫離不兩一個字，那就是「懶」。這種懶惰的情況，只有認定的好友或家人才能看見天秤座的真面目，因為天秤座的偶像包袱極重，若不是他的信任圈可看不到這樣誇張景象。

似乎吃定家人或是知己能夠忍受他的壞習慣，即便在外努力工作，也變成自己懶惰的最佳理由，但還是要呈現最真實的一面，也自然是天秤座最佳犯懶時機，明白家裡是庇護所，即便被苛責、被嫌棄、被當笑話，都會當作是與家人的一種親密關係。

哪些星座在家中待越久，越讓家人感到厭惡。圖／摘自pexels

雙子座／愛頂嘴

生性詭計多端的雙子座，在放下工作中的從容後，就會展現他那活潑又頑皮的一面。在放下身段的雙子座，與家人相處，會提供許多無拘束的相處條件，做起事情來就會變得放縱少了尊重，喜歡跟家人頂嘴、開玩笑，久而久之就變成一種常態，雖是活躍家中氣氛，但難免也會遭家人的嫌棄。

在家中更無拘束的雙子座，總按耐不住活潑好動，以我行我素的生活方式過著，容易在家中與家人起衝突，甚至頂嘴。但擅長惹人生氣的雙子座，不完全是討人厭的，當然也擅長逗大家開心，所以讓雙子座待在家一則以喜，一則以憂啊！

獅子座／家中山霸王

在家裡的獅子座，雖說很習慣就犯懶，但在家中工作的獅子座，會把支配性也帶到家中，遇到家裡有事件，很多時候只會動動口說出自己的想法，但真的要處理起來，你可能看不到獅子座的人影。習慣以自我為中心的獅子座，有時候這樣的支配行為，會容易遭到家人嫌棄。

在家人眼中的獅子，其實是非常懶惰的，但懶惰就算了，嘴巴又老愛使喚別人，來成就自己的存在感。不關自己的事情，能不看見就盡量視而不見，不主動出面、不主動獻殷勤。在外勤快，在家恰巧相反的獅子座，這種強勢姿態讓人無法招架，難免會讓家人嫌棄還希望你不要待在家比較好。