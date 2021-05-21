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全美確診3305萬 38.1%民眾完成接種

台灣本土確診增312例 連續7天破百例

恐疫症Ｍ形現象…民眾怕染疫急赴篩檢 有病的卻不回診

記者簡慧珍／彰化報導
衛福部彰化醫院開設「藥來速」窗口，民眾先打電話給醫師進行問診，不進入醫院領藥。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院開設「藥來速」窗口，民眾先打電話給醫師進行問診，不進入醫院領藥。記者簡慧珍／攝影

台灣彰化縣連續一周每天有新增確診病例，引起不少民眾恐慌，身體發熱或倦怠就自覺可能染疫，精神壓力上升，另有身心科和精神科的病人擔心到醫院風險高，從定期回診名單中消失；身心科醫師認為應該看病的還是要回診，「恐疫症」民眾可先從事紓壓活動，若已達到焦慮失眠狀態就應考慮就醫。

彰化縣有3鄉鎮被列為疫情重災區，當地餐飲旅遊業生意斷崖式下跌，知名餐廳自行停業，小吃和零售業半數以上也自動休息，不少民眾感受疫情緊繃氛圍，「恐疫症」上身，只要體溫升高、身體疲倦、皮膚癢或輕咳，都覺得好像感染病毒，還有民眾聽說「朋友的朋友」被匡列為居家隔離對象，忽然體溫升高到攝氏37.6度，急忙到衛福部彰化醫院篩檢，結果是陰性。

衛福部彰化醫院精神科醫師陳羿行今天表示，台灣這波疫情的確診患者出現非典型症狀，有的類似感冒、皮膚過敏，難以判別，必須經由PCR、快篩才能確診，因此民眾若出現輕微感冒、過敏等不適症狀，在無法辨斷的情況下，確實容易緊張焦慮。

陳羿行說，彰化縣衛生局的疫調做得很確實，有明確接觸史的人，會接獲衛生單位的通知並接走，此外，除非異常發燒、呼吸有點喘不過來，民眾都不必擔心感染，目前防疫作為已經做到染疫者不會被遺漏。

他建議，有焦慮感的民眾可從事舒緩的居家活動，跟家人聊天，做瑜珈、園藝、手工藝或利用這段時間整理老照片等物品，轉移注意力，轉換心境，紓解緊張情緒，逐漸回歸正常生活，若焦慮到已經失眠的程度，可考慮到身心科或精神科就診。

陳羿行又說，反而一些身心科病人自從疫情嚴峻之後，沒再定期回診，病人應按時服藥穩定病情，如果斷續服藥或停藥，天氣炎熱、疫情氣氛可能使得情緒焦燥，不利控制疾病，令人擔心，身心科和精神科的病人應恢復定期回診；彰化醫院已開設「藥來速」窗口，另規畫遠距看診，方便病人安全就醫。

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