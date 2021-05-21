iPhone開全景功能拍出「重力扭曲」像極世界毀滅

一位網友因為拍照時手機設定失誤，竟然拍出有如科幻電影「全面啟動」般的扭曲場景。(取材自推特)

現在人喜歡用手機 拍照，而手機業者也不斷推陳出新，增加越來越多樣的拍照功能。不過最近有位日本 網友，本來想嘗試用iPhone 拍一點特別的照片，結果卻拍出有如重力扭曲的奇特景象，令許多網友嘖嘖稱奇。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「Sapphire3170」近日分享一張照片，他表示本來想用iPhone的全景功能拍攝，結果卻因為設定上的失誤，結果拍出一張地平線幾乎扭曲成直角，有如電影「全面啟動」裡頭曾出現的超現實場景。

Sapphire3170表示，當時他把手機放橫的，打開全景拍攝的功能，想說這樣就能拍出360度的照片，但因為注意到白色箭頭沒在移動，中途一度又直立了手機。結果就是拍出圖中顯示的樣子。不過就是因為操作失誤，才會拍出這麼有趣的照片，所以Sapphire3170之後也上傳到twitter分享。

網友們則紛紛表示「混沌的極致」、「天才」、「世界要毀滅啦」、「看起來超酷的耶」、「幻想感超強烈的」、「可以當創作科幻或宇宙都市之類的作品參考」、「這是史上最棒的失誤」、「『全面啟動』『星際效應』『奇異博士』『瑪莉歐賽車』」、「其實利用這技巧能拍出超棒的照片喔」。