這隻牛眉心長「第3隻眼」難逃被屠宰命運

三眼牛的第三隻眼功能完全正常。（取材自推特）

英國 媒體獨立報（The Independent）報導，當地農場有隻小牛一出生前額就長出第三隻眼。發現這「極其罕見」案例的獸醫休絲（Malan Hughes）說她每年照護大約3000頭牛，但從未見過三眼牛。

休絲表示三眼牛的行為及身體機能與其他牛差不多，第三隻眼睛「有眼皮和睫毛，內部也很濕潤，好像分泌某種潤滑劑。」但她認為三眼牛可能仍難逃被屠宰的命運。

休絲提到她無法判定第三隻眼後方的狀況，她說先前曾看過「獨眼羊和雙頭動物，但從未見過3眼牛。」

英國媒體威爾斯線上（WalesOnline）指出，印度 七年前也出現一頭三眼牛，當地村民蜂擁而至，將牠奉為代表智慧和洞察力的三眼濕婆神。然而英國這隻三眼牛命運大不同，注定要進入食物鏈。

休絲幫三眼牛拍了一些照片，然後繼續工作。當天晚上在推特上發布了3眼牛的照片，以為只會有很少人感興趣，結果卻讓她吃驚：「因為收到太多訊息，我不得不關掉手機 。」