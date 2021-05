這隻牛眉心長「第3隻眼」難逃被屠宰命運

英國 媒體獨立報(The Independent)報導,當地農場有隻小牛一出生前額就長出第三隻眼。發現這「極其罕見」案例的獸醫休絲(Malan Hughes)說她每年照護大約3000頭牛,但從未見過三眼牛。

休絲表示三眼牛的行為及身體機能與其他牛差不多,第三隻眼睛「有眼皮和睫毛,內部也很濕潤,好像分泌某種潤滑劑。」但她認為三眼牛可能仍難逃被屠宰的命運。

休絲提到她無法判定第三隻眼後方的狀況,她說先前曾看過「獨眼羊和雙頭動物,但從未見過3眼牛。」

英國媒體威爾斯線上(WalesOnline)指出,印度 七年前也出現一頭三眼牛,當地村民蜂擁而至,將牠奉為代表智慧和洞察力的三眼濕婆神。然而英國這隻三眼牛命運大不同,注定要進入食物鏈。

休絲幫三眼牛拍了一些照片,然後繼續工作。當天晚上在推特上發布了3眼牛的照片,以為只會有很少人感興趣,結果卻讓她吃驚:「因為收到太多訊息,我不得不關掉手機 。」

Can't quite believe what we spotted today... anyone else ever seen one? 👁 👁 👁