佛州女童遇綁架 機警留鐵證 坦言「看犯罪影集學的」

美國佛羅里達州18日發生一起綁架未遂事件，當成目標的11歲少女愛麗莎（左）事後接受採訪指出，她跟媽媽一起看犯罪影集《法網遊龍：特案組》，學到要在歹徒身上留下證據。(翻攝：YouTube/TODAY)

佛州 18日發生一起綁架未遂事件，所幸被當成目標的11歲少女相當機警，一邊勇敢反抗，一邊將手上的藍色果凍狀「鬼口水」（slime）玩具黏到歹徒身上，才讓警方得以迅速破案。這位少女事後接受採訪指出，她跟媽媽一起看犯罪影集，學到要在歹徒身上留下證據。

這起事件發生在佛州艾斯康比亞郡（Escambia County, FL），當事人愛麗莎（Alyssa）正坐在草地上等校車，突見一輛白色休旅車出現，一名持刀男子隨即下車衝過來。雖然愛麗莎被抓住，仍跟男子激烈拉扯，導致兩人摔到在地，男子眼看情況不對逃之夭夭，讓愛麗莎得以脫險。

郡警局長西蒙斯（Chip Simmons）事後召開破案記者會指出，愛麗莎當時正在玩藍色鬼口水，犯案幾小時後被捕的30歲嫌犯史坦加（Jared Paul Stanga）手臂正是滿滿的藍色鬼口水。愛麗莎在晨間新聞節目《TODAY》表示，她當時正把藍色顏料與自製鬼口水混在一起。面對男子企圖綁架，就直接想到該確保一些藍色鬼口水能黏到嫌犯手臂上。

愛麗莎說，之所以知道要用鬼口水給歹徒留下記號，是因為她跟媽媽一起收看《法網 遊龍：特案組》（Law & Order: SVU）電視劇，「我知道，如果警察 找到他，那可能是更好的證據」。

愛麗莎登上《TODAY》後，《法網遊龍：特案組》主演哈吉泰（Mariska Hargitay）就上IG發文，首先表達她很安心與感激地知道愛麗莎平安，接著表達自己很榮幸成為這一個了不起故事的部份情節，並讚揚愛麗莎是一位「勇敢、強悍與聰明的年輕女性」。