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口罩規定鬆綁 零售員工擔心健康 也怕衝突增加

奶酒帶你玩／4個簡單的核心訓練動作

世界新聞網朱紆煜／製作
核心肌肉群訓練
核心肌肉群訓練

夏天馬上就要到了，核心肌群的越來越受到大家的重視。奶酒這次介紹4個簡單又有效的核心肌肉訓練法，每天都做一下吧。

肌肉 奶酒

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