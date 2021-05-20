恐怖十秒鐘…男子野外遭大棕熊啃咬 前額留下駭人傷痕

棕熊示意圖。圖／Ingimage

美國阿拉斯加州 一名男子18日偶然在荒野碰到一頭大棕熊，儘管人熊遭遇時間可能還不到10秒，卻已足以讓他遍體麟傷，最後可能還是大棕熊不再把他當成威脅，才讓男子得以僥倖逃過一劫。

美聯社報導，當事人是61歲的米尼許（Allen Minish），當時正獨自前往一處偏遠林地測量土地。當他操作完GPS儀器，抬頭就看到大棕熊在距離不到10公尺的地方走動，「我看到牠，牠同時看到我，嚇死人了」。

米尼許指出，這頭大棕熊比他曾見過的136公斤重黑熊還要大。一見到牠衝過來，米尼許先試圖躲在小小的雲杉樹後方，結果棕熊一下就衝撞過來，他只好揮舞起手上的測量桿，想用尖端嚇退大棕熊，但熊直接把測量桿揮到一邊，力道強到他也跟著被撞到地上。

根據米尼許回憶，當大棕熊撲過來時，他伸手抓住牠的下顎，想要把大棕熊推開，「但牠把我扔到一邊，抓住我的四分之一臉龐。牠先小咬一下，接著咬第二下。就是第二下弄斷骨頭…基本上壓碎我的右臉頰」。

米尼許被大棕熊放開後，把自己的臉部轉向地面，將雙手放到頭上，但牠可能已不再視他為威脅，就這樣離開。米尼許一方面設法止血，一方面打手機 求救，一度還擔心大棕熊會回過頭來了結他的性命，卻因為失血過多而無法起身觀察四周狀況，只能一直傾聽，「牠沒有回來，我只能躺在地上擔心」。

米尼許說，他必須不停擦掉流到眼睛與GPS儀器的血，才能報出自己的確切座標。救援人員59分鐘後趕到，設法幫他穿越沼澤、灌木叢與林地，走上近400公尺的路，再把他帶到附近的機場，用小型醫療直升機後送安克拉治就醫。

此次襲擊讓米尼許下顎粉碎，在前額留下深及見骨的穿刺傷，另外還有撕裂傷。從影像可見，經過4.5小時手術後，不僅他的頭布滿縫線，醫師還很擔心眼部傷勢。米尼許狀況目前已轉為穩定，大棕熊則下落不明。

目前仍在住院的米尼許接受電訪時，對於生死顯得相當豁達，同時也表明，就算他沒把槍留在車上，大棕熊朝他衝來的速度太快了，把槍拿出來也不管用，「這是一個教訓，我該找個人跟著我」。