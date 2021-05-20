我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診3302萬 47.9%民眾已打1針

賀錦麗初選辯論批拜登 新書揭第一夫人曾氣到爆粗口

新冠疫情引民眾恐慌 醫師建議「四不五要」減低焦慮

記者陳斯穎／新竹報導
中醫大新竹附設醫院身心科醫師姜學斌建議民眾可以透過「四不五要」來減低焦慮。圖／中醫大新竹附設醫院提供
中醫大新竹附設醫院身心科醫師姜學斌建議民眾可以透過「四不五要」來減低焦慮。圖／中醫大新竹附設醫院提供

台灣新冠疫情升溫，在公布確診者的足跡後，更加引起民眾恐慌，甚至高度焦慮就醫，中醫大新竹附設醫院身心科醫師姜學斌建議民眾可以透過「四不五要」來減低焦慮，以「安、靜、能、繫、望」五字訣，照顧好自己的心靈健康。

「隨著確診者足跡的公布，診間民眾擔憂更加明顯。」姜學斌說，造成焦慮的原因很多，像過度接觸令人恐慌的資訊等，若整天都處在焦慮情緒中，易出現胸悶、心悸、耳鳴、喉嚨卡卡及喘不過氣等類似「自律神經失調」的症狀，在經過內外科檢查後，若沒有明顯的器官損傷，就要思考焦慮症導致身體症狀的可能性。

防疫期間，避免焦慮產生，姜學斌提出「四不」建議，包括不要轉傳或散佈恐慌性購物的資訊與照片、不要整天看未經證實的訊息，要從官方媒體獲得整理好的資訊、不要專注在確診者足跡，要專注在完整自我的防護，以及減少當面人與人的連結。

同時可以嘗試以「安、靜、能、繫、望」的五字訣，照顧好自己的心靈健康。促進「安」全，可藉由正確防疫資訊，提升自我防護，如減少不必要外出與聚會、維持社交距離、不隨意聽信假新聞等，以創造身心的安全狀態。

找回平「靜」，可藉適度運動、泡澡、休息、聽音樂、深呼吸、做伸展操、正念冥想等方式，尋找自己的心靈上的平靜；提升效「能」，可藉由做一些簡單的小事情，如清理家裡、好讀本書、與家人一同做料理等，讓自己得到更完整的自掌控感。

互相聯「繫」，目前因疫情影響社交關係，但仍可透過通訊軟體、網路視訊或電話，與親友互相支持，表達關心；保持希「望」，透過安、靜、能、繫，讓自己感覺踏實與肯定後，要有疫情總會過去的認知，對未來要時時抱持著希望。

疫情 防疫 台灣

上一則

一張圖看懂自製消毒水黃金比例 搭配3步驟趕跑新冠病毒

下一則

失智長輩不戴口罩怎麼辦？台灣失智症協會：用7招破解

延伸閱讀

以色列使館抗議「公然反猶」 中官媒將節目從推特移除

以色列使館抗議「公然反猶」 中官媒將節目從推特移除
香港官員半年提13次「假新聞」 學者憂打壓傳媒

香港官員半年提13次「假新聞」 學者憂打壓傳媒
疫情焦慮症 Flowly平台與咖啡館為顧客放鬆

疫情焦慮症 Flowly平台與咖啡館為顧客放鬆
香港電台記者未獲續聘 林鄭：批評政府要客觀

香港電台記者未獲續聘 林鄭：批評政府要客觀

熱門新聞

科技網站ZDNet一名作者表示，「有些事情安卓可以做得(比iPhone)更好」，舉出安卓手機有5大特點比iPhone更優秀。（路透）

安卓手機5大優點 資深果粉認了：這些功能比iPhone更好

2021-05-16 02:42
廚房的防水層千萬別為了省錢而省略。圖／摘自pexels

裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了

2021-05-15 15:56
印度新冠肺炎疫情持續惡化。路透

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

2021-05-17 05:51
貝莉表示，自己突然被一位穿著「警察」polo衫的園區警衛抓住她的肩膀，並朝著她叫罵，指她身上穿的短褲「太短了」。翻攝自Bailey Breedlove臉書

辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題

2021-05-12 08:49
歐新社

從地心竄出：17年一出10億隻的美國「蟬爆日」

2021-05-18 02:50
美國一位網友日前在推特貼出一隻影片，可見到一位女保全在德州達拉斯的一間餐廳痛扁一位男子，還一拳朝著攻擊她的女子臉龐揍下去。畫面翻攝：Twitter/LITIVATED

暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去

2021-05-14 06:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機

專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機
求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣
披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖

披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖
比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在