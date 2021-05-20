新冠疫情引民眾恐慌 醫師建議「四不五要」減低焦慮

中醫大新竹附設醫院身心科醫師姜學斌建議民眾可以透過「四不五要」來減低焦慮。圖／中醫大新竹附設醫院提供

台灣 新冠疫情 升溫，在公布確診者的足跡後，更加引起民眾恐慌，甚至高度焦慮就醫，中醫大新竹附設醫院身心科醫師姜學斌建議民眾可以透過「四不五要」來減低焦慮，以「安、靜、能、繫、望」五字訣，照顧好自己的心靈健康。

「隨著確診者足跡的公布，診間民眾擔憂更加明顯。」姜學斌說，造成焦慮的原因很多，像過度接觸令人恐慌的資訊等，若整天都處在焦慮情緒中，易出現胸悶、心悸、耳鳴、喉嚨卡卡及喘不過氣等類似「自律神經失調」的症狀，在經過內外科檢查後，若沒有明顯的器官損傷，就要思考焦慮症導致身體症狀的可能性。

在防疫 期間，避免焦慮產生，姜學斌提出「四不」建議，包括不要轉傳或散佈恐慌性購物的資訊與照片、不要整天看未經證實的訊息，要從官方媒體獲得整理好的資訊、不要專注在確診者足跡，要專注在完整自我的防護，以及減少當面人與人的連結。

同時可以嘗試以「安、靜、能、繫、望」的五字訣，照顧好自己的心靈健康。促進「安」全，可藉由正確防疫資訊，提升自我防護，如減少不必要外出與聚會、維持社交距離、不隨意聽信假新聞等，以創造身心的安全狀態。

找回平「靜」，可藉適度運動、泡澡、休息、聽音樂、深呼吸、做伸展操、正念冥想等方式，尋找自己的心靈上的平靜；提升效「能」，可藉由做一些簡單的小事情，如清理家裡、好讀本書、與家人一同做料理等，讓自己得到更完整的自掌控感。

互相聯「繫」，目前因疫情影響社交關係，但仍可透過通訊軟體、網路視訊或電話，與親友互相支持，表達關心；保持希「望」，透過安、靜、能、繫，讓自己感覺踏實與肯定後，要有疫情總會過去的認知，對未來要時時抱持著希望。