新垣結衣閃婚太突然？日媒指「職場戀愛結婚」早現端倪

新垣結衣(左)、星野源因合作「月薪嬌妻」結緣，正式宣告結婚。（取材自推特）

主演日劇 「月薪嬌妻」的男女主角星野源、新垣結衣 閃電宣布結婚，由於事前兩人並沒有傳出太多緋聞，讓這消息讓無論是業內人員或者一般粉絲，都感到十分錯愕。不過有日本 媒體分析，新垣結衣最後選擇嫁給職場的同事，或許早已有所端倪。

根據日本媒體「體育報知」報導，新垣結衣當初16歲還只是高中生時，就一人離開家鄉沖繩，來到東京打拚。當時的她生性非常害羞，即使已經登上了知名時尚雜誌，身邊的朋友還是不多。嚴重到連經紀公司都相當擔憂，還會為了幫她排解寂寞，一個月開辦一次名為「Gaki會」的同樂會，相約大家一同聚餐、打保齡球等等。

內向的新垣結衣，即使後來成為家喻戶曉的國民女星，私下還是不擅長面對人群。過去她曾接受採訪，表示在心情不好時，會用以打掃的方式來轉換情緒。由於個性認真，不容易在工作以外的場合與外人接觸，且就算與人外出聚會，也很少像其他人一樣拍攝合照。種種跡象來看，最後當然容易情定職場。

媒體猜測，和新垣結衣私交不錯，也曾一起出演日劇「空中急診英雄」的戶田惠梨香，在去年年底宣布與男星松坂桃李結婚，或許也對新垣造成了影響。以前媒體曾問到新垣結衣感情問題，新垣表示希望能夠在30多歲時結婚、生小孩。如今新垣在下個月11號，就會迎來33歲生日，可說是在這個時機點成婚，正是符合新垣的理想。