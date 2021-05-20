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以為天衣無縫？德劫匪挖地道想搶銀行 被工人修路曝光

編譯周辰陽／綜合報導
德國西部小鎮施彭格日前發生人行道路面下陷，但建築工人進行修補作業時，竟發現一條8公尺長的地道。當地警方推測，這條地道可能是嫌犯試圖挖來闖進鎮上銀行搶劫。（影片截圖）
德國西部小鎮施彭格日前發生人行道路面下陷，但建築工人進行修補作業時，竟發現一條8公尺長的地道。當地警方推測，這條地道可能是嫌犯試圖挖來闖進鎮上銀行搶劫。（影片截圖）

德國西部一個小鎮日前發生人行道路面下陷，但建築工人進行修補作業時，竟發現一條8公尺長的地道。當地警方根據現有資訊推測，這條地道可能是嫌犯試圖挖來闖進鎮上銀行搶劫。

來源：BILD

泰晤士報報導，這起事件發生在比勒費爾德（Bielefeld）以北約16公里的施彭格（Spenge），當地居民目擊鎮上大眾銀行（Volksbank）旁邊的人行道正在下陷，讓銀行找來建築公司進行修繕，工人們一開始還懷疑是因水入侵受損，但一施工就在地下約2公尺處發現一條地道，讓銀行搶匪的陰謀得以及時曝光。

德國西部小鎮施彭格日前發生劫匪挖地道想搶銀行的事件，據指銀行搶匪似乎已為此花上數...
德國西部小鎮施彭格日前發生劫匪挖地道想搶銀行的事件，據指銀行搶匪似乎已為此花上數個月時間，先在一處變電所地面掘出入口的井狀通道，接著開挖直徑約1公尺的地道，並用木板支撐住內壁。（影片截圖）

根據報導，警方18日下午穿過工人挖出來的洞往下爬，一開始還擔心坍塌的風險，隨後就發現地道一頭通向銀行，另一頭則通向附近的一處變電所。

據指銀行搶匪似乎已為此花上數個月時間，先在變電所地面掘出入口的井狀通道，接著開挖直徑約1公尺的地道，並用木板支撐住內壁。警方指出，從嫌犯已換掉變電所的門鎖來看，對陰謀得逞前都不會被識破顯然很有自信

德國西部小鎮施彭格日前發生劫匪挖地道想搶銀行的事件，銀行員工推測他們也許打算利用...
德國西部小鎮施彭格日前發生劫匪挖地道想搶銀行的事件，銀行員工推測他們也許打算利用本周末的五旬節公休搶銀行，「你通常只在電視看到這種事情，真是瘋了」。（影片截圖）

案情目前還沒有完全明朗，也沒有嫌犯落網。銀行員工施泰因（Volker Stein）則告訴當地媒體，搶匪也許打算利用本周末的五旬節公休搶銀行，「你通常只在電視看到這種事情，真是瘋了」。

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