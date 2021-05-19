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Google I/O開發者大會 七大亮點一次看

編譯林奇賢／綜合外電
路透
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Google在18日以線上方式舉行I/O開發者大會，宣布許多事項，科技網站The Verge整理重點如下：

●Android 12作業系統設計大幅改版：有全新的「Material You」個人化設計，更新許多功能，提供許多顏色可選擇，還有許多個人化設定，用戶甚至能調整系統的色系，以搭配桌面風格。Android 12也還新增一些隱私功能，包括新的隱私設定介面。Google即日起發布測試版，能與11家手機製造商的產品相容。

●Workspace軟體更互聯：為辦公室軟體Workspace推出「smart canvas」計畫，更容易在Google的不同產品之間協作，例如能用智慧連結（smart chip）功能，連到其他Workspace應用程式，還能直接從Google文件、試算表、簡報軟體開啟Meet視訊通話。

●展示「LaMDA」人工智慧（AI）語言模型：Google執行長皮伽秀出一段令人印象深刻的預錄影片，顯示以LaMDA對話技術所打造的AI，與某人進行對話，而這項個AI技術還把自己當成擬人化的冥王星和紙飛機。

●把Wear OS整合進三星Tizen作業系統：Google的智慧手表作業系統Wear OS，將和三星的Tizen系統整併為同一平台，可望加快App的運作速度，並提高電池續航力。

●發表3D互動功能的Starline計畫：Starline計畫採用高解析度相機鏡頭和深度感測器，創造出有個人正坐在旁邊對面的3D模型，模擬面對面會議的情況。

●強化Google Photos：加入新的「劇院時刻」（cinema moments）功能，能把兩張靜止影像合併為一張會動的影像，並將允許用戶也能把照片放在有密碼保護的手機資料夾裡。

●Google地圖新增AR實景導航工具：推出「實景導航」（Live View）的擴增實境（AR）新功能，並且提高資訊豐富度，例如在不同時間點顯示不同餐廳的訊息、特定地區的繁忙程度，在首度造訪一座城市時，還會說明當地地標。

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