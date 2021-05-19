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台本土確診增267例 陳時中宣布「全台三級警戒」

嚴防長者熱傷害 居家防疫、防中暑這樣做

記者黃惠群／台北報導
年長者水分攝取不足小心中暑。圖／ingimage
年長者水分攝取不足小心中暑。圖／ingimage

台灣近期夏季連日高溫炎熱，各縣市至少達攝氏36度以上，需嚴防長者、幼童發生熱傷害。輔大醫院急診暨重症醫學部主任哈多吉指出，罹患熱傷害的長者常伴有神智不清等失智症徵狀，會忘記喝水，如今疫情爆發，年輕家屬不見得會同住照顧長者生活，今年長者熱傷害人數可能會上升，建議防疫之餘，晚輩可多多打電話，提醒長者記得喝水、按時吃飯等。

疫情下待在家要注意室內輻射，衛福部國民健康署署長吳昭軍提醒，長者、幼童體溫調節不佳，要多喝白開水，避免喝含酒精及大量糖分的飲料；冷氣設定在26至27度，從戶外到冷氣房內最好先穿薄外套；不開冷氣時也應該保持室內通風；穿寬鬆又透氣的衣服有助於散熱，領、袖、褲腿等開口處敞開，穿起來會更涼快。

根據中央氣象局資料顯示，今天日全台高溫炎熱，南投及南部地區有局部攝氏38度以上極端高溫的機率。

在高熱環境下，身體散熱功能不良，容易造成中暑，65歲以上長者且有慢性病或心肺功能不良者，以及年紀小於5歲的幼童，是高危險群，若合併多重器官衰竭，如腦病變、急性肝衰竭、腎衰竭、肺水腫、心肌病變、心臟衰竭、急性呼吸窘迫、瀰漫性血管內凝血、橫紋肌溶解症等，死亡率極高。

台大醫院北護分院院長黃國晉說，長者的口渴感覺不明顯，加上年紀大了，常常會忘記喝水，沒有腎臟、肝臟疾病的長者，每日建議飲水量2000毫升，建議家屬先幫忙裝好，再定時提醒、確認長者有無飲水。

黃國晉補充，長者切勿於大中午高溫狀況下外出，待在家中，以防止水分蒸發速度太快，並維持屋內濕度；戶外涼爽時，如清晨、黃昏，可以出門運動，但老年人不適合進行長途運動，若有三高疾病者，記得要先吃藥再出門。

國健署提醒，若家中長輩及孩童出現疲倦、體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，要迅速離開高溫環境、設法降低體溫，如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等，並飲用加鹽冷開水或電解質飲料，儘速就醫。

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