擁「人類最完美骨骼」美名 不老超模50歲生下第1個孩子

獲「人類最完美骨骼」美名的50歲英國 不老超模娜歐蜜·坎貝兒（Naomi Campbell）18日在她圈粉1000多萬人的社群 平台Instagram，宣布自己已成為母親。

坎貝兒曬出自己手握女兒小腳的照片，並寫上圖說：「一個美麗的小生命選擇我成為她的母親。很榮幸這個溫柔的靈魂降臨在我的人生中，終身相連的骨肉無法以言語形容。和你們分享我的天使。這是世上最終極的愛。」

英國媒體衛報（Guardian）報導，坎貝兒尚未透露嬰兒的姓名、出生日期或其他任何詳細訊息。

英國時尚雜誌Vogue編輯恩寧弗（Edward Enninful）發文恭喜坎貝兒：「很開心看到妳們兩個在一起，妳們會帶給彼此很多歡樂。」知名設計師Marc Jacobs也大力祝賀：「我的天啊，是今天嗎？太不可思議了。她真幸運，你真幸運。妳將成為一位出色的母親。充滿祝福。」

坎貝兒的母親也在Instagram發布相同的相片，標題寫著：「恭喜我的女兒娜歐蜜生下女兒，我很高興期待已久終於成為阿嬤。」

坎貝兒1986年首次在時裝秀亮相，至今仍是時尚界的佼佼者，近年來她還推出自己的YouTube節目Na Filter。她在2018年受訪時表示：「我很想生孩子。我一直都很愛孩子。當我和孩子們在一起時，我感覺自己變成孩子。」