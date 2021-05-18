日本風俗店「歡迎單親媽媽」…貧困女性無奈下的選擇

圖為示意圖，取自日本導演白石和彌的電影《母貓》，內容講述單親母親、收入不穩定、以及因不孕症與丈夫感情失和的幾名性工作者故事。(取材自電影劇照)

2010年7月，有一對小姊弟陳屍於大阪鬧區的一間公寓裡，生前有50多天沒人照顧。一個是3歲女孩，另一個是1歲男孩。悶熱的房間裡，堆積了大量垃圾和汙物，兩個孩子依偎在一起離世。這個事件震撼了當時的社會。

聯合新聞網「轉角國際」報導，在夜店從事性工作的單親媽媽被逮捕，才20歲出頭。發現小孩遺體的公寓，是夜店分配給母子三人的宿舍。店家為離婚後無處可去的母子提供住處，還提供母親上班時的托育服務，但她沒有運用，而是對年幼的孩子棄之不顧。這個事件，使得「賣春店成為單親媽媽最後的工作依歸」躍上熱門議題。

搜尋賣春店的網頁，會看到招聘欄裡的「歡迎單親媽媽」、「宿舍與幼兒園設施齊全」等幾個醒目大字，還附有母親和稚兒的照片，寫著「既能賺生活費，也能多陪小孩」、「不要一個人痛苦」等文案。

乍看還以為是育兒援助網頁，與夜店招聘廣告給人的印象大相逕庭。

工作、托育到宿舍一條龍產業鏈

其中，「介紹兼職」也是員工福利 之一。夜店的工作是沒有客人就沒有收入，由於等待的時間較長，店家會介紹空閒時可做的其他兼職，以防小姐們陷入零收入的困境。

單親媽媽要賺錢養家，所以大多數的人會準時上班。此外，一般店裡都有指名制，被客人指名可以加指名費，收入會略高。為了多增加一些收入，許多人在接客時非常認真，希望下回能夠被指名。對於店家來說，如此也可以獲得「服務周到」的好評。因此，僱用單親媽媽對店家也有好處，即使得多花一些錢，他們也要辦理托嬰、幼兒園等福利。最先採訪的這家性服務派遣公司，在日本 西部設有多家分店，女老闆自己也做過這一行。她帶我們到一棟大樓裡的辦事處，離市中心不遠。

根據日本《兒童福利法》，接受政府補助的幼兒園在老師數量、設施面積上，都必須達到嚴格標準。(路透)

一樓是總機服務處。那時是白天，而且是工作日，電話響個不停，幾名男女戴著耳機，像客服中心的人不斷接著電話。二樓是攝影室，負責拍攝公司網頁用的照片或小姐們的宣傳照。三樓是小姐們等待客人時的休息室，寬敞、明亮，她們可以在房間裡舒適地休息，坐在沙發上自在地看雜誌，順便吃店裡準備的零食。

對於不想與任何人打照面的小姐，店裡備有像網咖一樣的小房間，她可以在這裡等客人。有客人時，工作人員便打電話到小房間，並派專車將她送到客人指定的酒店或住處。據說，這家店裡最多的還是單親媽媽。除了有直營幼兒園，店裡也與鄰近的民營幼兒園合作，媽媽們隨時都有地方托育，還能向公司報銷一半的托育花費。

在日本，很少有園方肯收太小的寶寶。城市裡幼兒園不足的問題尚未解決，失業者以「正在找工作」為由申請入園，通常也很難申請成功。我們針對幼兒園數量不足的狀況做調查時，經常聽到有媽媽抱怨沒地方托育小孩，即使想出去上班也沒辦法。

與此相比，民營幼兒園的園方可以直接與家長簽約，有些是24小時開放，或者設有短時間托育。接受政府補助的幼兒園，根據《兒童福利法》，在幼教老師數量、設施面積上，都必須達到嚴格標準。但未獲補助的幼兒園可以自由經營，為了方便媽媽們工作，許多夜店便自行出錢開小型幼兒園。

與政府勞動環境整頓的落後相比，這次受訪的公司除了備有可即刻托育的幼兒園，還替無住處或因租金太貴而租不起房子的女性，在公司附近備有40間宿舍。

對於不得不工作的單親媽媽們來說，「工作」、「育兒援助」與「居所」，是生活中不可或缺的三大要素。若要指望政府單位，得同時跑好幾個部門、辦理各項手續。可是在這裡，生活所需要的環境與支援，全都一步到位。

來面試 的女性們

我們希望能將這些女性的情況記錄下來，向社會發聲，於是來到東京郊外的一家性服務派遣公司。接待我們的是還不到30歲的男性老闆，名叫三上（化名）。他大學念企管，看起來像是年輕企業家。包括各分店在內，全公司共有200多位小姐，年齡大都在20至40歲之間。由於公司為員工提供的後援做得很到位，大受好評，所以不斷有人上門求職。接著他說，店裡的方針是不允許她們長期做下去，要不斷地換新人，這樣品質才不至於下降。而且對於小姐們來說，這裡也無法幫助她們的人生達到什麼新高度。因此，三上很注重來店裡時的面試。

2020年12月，NHK特別報導組也再次製作了〈疫情下的女性危機〉專題報導，特別講述在疫情流行期間，更加惡化的女性貧困問題。(取材自NHK)

我們第一天採訪時就遇到一名19歲少女，面試後她直接就上班了。半年前，她以第一名的成績從函授高中畢業。由於想上護理學校但湊不出學費，單親家庭出身的她，想靠這份工作賺到學費和一個人的生活費。三上讓她定下200萬日圓的目標，作為升學和獨自生活的初期費用，並指導她根據這個目標，制訂具體計畫，如一周做幾個小時、做到幾月份為止。

她在經過面試，並向三上學習待客之道後，踏入夜店的當天就被送到客人那裡。看著年僅19歲的她稚嫩的背影，我們如同目睹了一個現實：家庭環境不同，讓人連受教育的機會都有如此巨大的落差。三上給我們看印有公司規定與工作規則的說明手冊，主要是插圖，所有漢字都標註了拼音。由於很多人即使拿到文字的內容也看不懂，公司才開始製作這種插圖手冊。

三上說，在這裡就會覺得日本的百分之百識字率，只是說說而已。許多人就算能用智慧型手機傳訊息，或者大致看得懂字，但還是無法理解文章的內容。有人便因為看不懂內容就簽下名字，結果上當而欠債。

女兒將來走這一行也無所謂

店裡的人介紹我們認識21歲的小花。她有一個快2歲的女兒，上的幼兒園距離她工作的店走路約十分鐘。

小花19歲時，與在新宿認識的牛郎奉子成婚。婚前原本是做醫療領域的辦公室行政，但男友建議她辭職，所以結婚時，她辭去了工作。可是婚後不久，她就被丈夫拖累。丈夫的工作不穩定，還將少少的錢花在吃角子老虎。小花連懷孕時，也得為生活費絞盡腦汁。娘家的生活也不寬裕，她得不到經濟援助，在一家性服務者全為孕婦的另類色情店裡，一直工作到生產前。孩子出生了，丈夫惡習不改，於是產後僅一個月，她重操舊業。

一年後，她與丈夫離婚了。兩人住在提供給低收入戶的政府住宅，而丈夫將小花和年幼的女兒趕走。如今，小花與新男友一起帶著孩子租屋，她的工作並得到男友認可。忙的時候，她會叫男友幫忙接女兒。

我們早上從小花家開始，對她的一天進行追蹤採訪。雖然她中午才上班，但是從事建築工作的男友一大早要出門，所以她早上6點就得起床忙碌。要上班的一個半小時前，她叫醒女兒，做各種準備。孩子還小，有起床氣，小花只好一手抱著女兒，一手做早餐，同時還煮好要帶去幼兒園的晚餐。剩下的飯菜以保鮮膜包好放進冰箱，很有主婦的樣子。

小花一周在店裡工作5天。她的人氣很高，客人經常指名要她，平均每個月能賺30萬日圓。她的愛好就是存錢，最喜歡翻看存摺。她保了平安險，還幫女兒保了兩份教育險。存錢，也是為了女兒的未來做準備。

讓女兒吃完飯後，她開始準備上班，從母親切換到女人模式。化完妝後，就連說話的語氣也從原本的沉穩，轉變為嬌嗲的工作模式。小花抱著孩子，回答我們的提問。她說：「這份工作不長遠，到25歲就該退了。辭職後，我想去賣保險。」

接著她說：「要是以後我女兒說想做這一行，我覺得我會同意。」小女兒還在她懷裡撒嬌，當著孩子的面，她這麼說。

近幾年日本的NGO團體或教保相關產業，也注意到了單親媽媽從事性工作（或酒店等夜生活類型工作）所面臨的風險和孤立無援，因此也有反過來主動介入和業者合作，開設24小時的保育園，讓從業者女性可以得到托育支援。 示意圖。(取自電影《鶯谷奇譚》)

社會保障體系的潰敗

為年輕女性提供諮商服務與生活援助的民間組織「融合網橫濱」（Inclusion Net Kanagawa）負責人，同時也是臨床心理師的鈴木晶子指出，援助經濟困難的女性需要一步到位。

生活窘困者獨自面對的問題涉及眾多層面，如居住、就業以及育兒援助等服務。政府即使有相應措施，但彼此各自獨立、沒有關聯，這個現象經常遭詬病。年輕女性更是很難獲得援助。即使她們鼓足勇氣詢問公部門，不過一旦被駁回，從此便敬而遠之，再也不會問第二次。

因此，如何才能利用這僅有的一次機會發現問題，串起援助面，並提供全方位服務，是能否支撐起她們獨立生活的關鍵。鈴木女士指出：「性產業形成一張非常密實的網，從工作、住宅到患病兒童的照顧。公部門能提供如此周全的服務嗎？答案是否定的。這可說是社會保障體系的潰敗，事實上是性產業接手了社會保障的功能，在支撐著她們。」

為了使制度更貼近貧困者的需求，並提供全方位服務，地方政府與民間援助團體正探尋拓展服務的可能性。「性產業成為生存的最後希望」如此的社會現況，對於政府到底應如何改善社會保障策略，提供了思考契機。