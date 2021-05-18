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家裡有新冠確診者怎麼辦？四大原則照顧病患保護自己

記者楊雅棠、蕭羽耘、謝承恩、邱宜君／台北報導
中央流行疫情指揮中心記者會出席名單，由左到右為中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、教育部部長潘文忠。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心記者會出席名單，由左到右為中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、教育部部長潘文忠。記者楊雅棠／攝影

台灣新冠肺炎本土疫情嚴峻，確診者不斷攀升。目前醫療吃緊，指揮官陳時中表示，等待採檢或是等待採檢結果時，都有可能留置在家中。對於出現確診尚未安排住院者，指揮中心發言人莊人祥也提醒四大原則，告訴民眾如何在家照顧確診患並保護自己。

莊人祥表示，照顧確診病患主要分為四大原則，一是照顧病患、二為保護自己、三是手部衛生等自我防護，以及第四點健康監測。

一、照顧病患

提醒多休息多喝水，發燒可吃退燒藥。由於八成都是輕症，尤其在休息幾天後症狀可恢復，等待通知時必須注意有無惡化，惡化包括呼吸喘、困難、持續胸痛胸悶、意識不聽、皮膚指甲發青等，立刻聯繫119或1922趕快處理。

二、保護自己

若本身是重症高風險族群，包括65歲以上、免疫低下或有潛在疾病者，請不要照顧病患。其他人照顧過程要避免直接接觸，盡量讓個案單獨一人一室，獨立衛浴，如果不得已需要共用，就要注意通風。浴廁要準備稀釋後的漂白水或酒精使用前後消毒，避免訪客和共用物品用過的餐具，需用洗潔劑清洗，並且要戴口罩

三、手部衛生口罩手套

照顧者如果進入房間，雙方都要戴口罩，離開房間或身邊有其他家人雙方也都要戴口罩。接觸到血液或其他污染物品要戴手套，用稀釋漂白水和酒精清潔確診者經常觸摸的物品表面，執行前後都要手部清潔，避免手碰口鼻眼睛。

四、健康監測

密切接觸者要注意不得外出，照顧者注意有無發燒呼吸急促。照顧結束後自最後一次與確診病患接觸日起居家隔離14天。

口罩 台灣 陳時中

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