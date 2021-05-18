「這樣煮義大利麵最省工」 她直接倒流理台 網批噁心

網紅分享「製作義大利麵最省事法」。取材自臉書

美國 網紅拍檔Josh and Lisa日前在臉書 上傳名為「終極義大利 麵密技」的影片，分享製作義大利麵「最簡易」的方法。至今累計超過270萬觀看次數並引發熱議，有網友認為這個方法令人著迷大讚是「表演藝術」，但也有網友質疑衛生：「有多少狗毛在裡面？」

Lisa在影片中將2大罐紅醬直接倒在廚房的白色大理石流理台上，接著依序撒上1桶肉丸、帕瑪森芝士、義大利麵條。她沒有將這些食材裝盤，而是混和所有食材，最後滿意的說：「這樣大家就能直接吃了，不會用到很多盤子。看起來是不是很好吃啊！」，還稱「真正的義大利人都這麼做。」

Lisa為了增加作品的豐富度，完成義大利麵後還在四周加入麵包和沙拉，一邊試吃一邊說：「這就是所謂的家庭式風格。」

但是，並非所有人都欣賞Lisa的製作方法，網友Sarah Durham表達不解：「為什麼要這麼做？雖然她說不用洗碗，但這麼做善後工作更麻煩啊。」網友JSmithy也說：「她避免弄得一團糟的方法是『弄得更亂？』」

網友Meg Knucklebones則指出：「為什麼沒有人提到她的紅醬甚至都沒有煮過呢！就這樣直接從罐子裡倒出來。」網友tiredofthewokies則稱Lisa作法很噁心：「流理台會有多乾淨？我打賭她一定曾坐在上面剪腳趾甲。」