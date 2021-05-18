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英「裸體巨人像」考證歷史更悠久 原本更可能有穿褲子

編譯張君堯／綜合報導
英國多塞特郡一座山丘上，刻著1幅高180英尺（約54公尺）的巨大粉筆知名畫作塞「那阿巴斯巨人像」。先前外界認為，它的年代最早紀錄可追溯至1694年，不過外媒報導，時間或許要往前推，且原本可能是有「穿褲子的」。路透
英國多塞特郡一座山丘上，刻著1幅高180英尺（約54公尺）的巨大粉筆知名畫作塞「那阿巴斯巨人像」。先前外界認為，它的年代最早紀錄可追溯至1694年，不過外媒報導，時間或許要往前推，且原本可能是有「穿褲子的」。路透

英國多塞特郡一座山丘上，刻著1幅高180英尺（約54公尺）的巨大粉筆知名畫作塞「那阿巴斯巨人像」（Cerne Giant）。先前外界認為，它的年代最早紀錄可追溯至1694年，不過外媒報導，時間或許要往前推，且原本可能是有「穿褲子的」。

英國國民信託機構表示，根據科學分析顯示，塞那阿巴斯巨人像可能是在西元700至1100年之間製造。地質學家亞倫（Mike Allen）表示，許多考古學家、歷史學家都認為，「它可能是史前或中世紀的畫作，但不是中世紀的，所有人都錯了，這也使得這些結果更加令人感到興奮」，並直呼「完全沒有預料到」。

如今這幅巨人像最早紀錄可追溯至1694年，但附近的修道院是在西元987年建造，不禁引發外界質疑，為何巨人像長久以來未被提及。

對於新發現，考古學家帕普沃斯（Martin Papworth）驚訝指出，從它的手肘與腳部採集到的樣本可追溯至西元700年前，直呼「不可能做得出來」，並稱巨人像應該是被忽略很長一段時間，例如被掩蓋起來又被重新發現，或許這可以解釋為何歷史文獻中沒有它的存在。

新研究也發現，巨人像長達26英尺（約7.92公尺）的男性生殖器官陽具可能是「後來加上去的」，並稱它的腰部有條線貫穿到草叢下，並被生殖器給中斷。帕普沃斯稱這項證據讓研究人員不排除是17世紀擁有土地的人透過塗鴉「惡作劇」、讓它「沒褲子可穿」。

然而，英國伯恩茅斯大學（Bournemouth University）的考古學教授達維爾（Timothy Darvill）仍然認為這個巨人像可能是史前建造的，他認為史前遺跡被人遺忘，之後再被發掘出來修復或改建，這是很常見的現象。強調「即使是巨石陣（Stonehenge）（在很長時間里）也沒得到太多關注。」

英國原來有很多這樣大型的、在山坡上挖溝槽形成的造型，有的是人像，有的是動物，現在只剩下三個了。塞那阿巴斯巨人像是其中之一。

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