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海上特斯拉？AI自駕船「五月花號」將橫越大西洋

編譯徐榆涵／綜合報導
五月花號自駕船是一艘由人工智慧（AI）和太陽能驅動的海洋研究船，將在海洋上航行並收集環境數據。Getty Images
五月花號自駕船是一艘由人工智慧（AI）和太陽能驅動的海洋研究船，將在海洋上航行並收集環境數據。Getty Images

由非營利海洋研究組織ProMare及IBM共同打造的「五月花號自駕船」（Mayflower Autonomous Ship，MAS）準備在未來幾周內從英國啟程，橫越大西洋抵達美國麻州。

來源：AFP News Agency youtube

BBC報導，五月花號自駕船在去年9月完成並下水，是一艘由人工智慧（AI）和太陽能驅動的海洋研究船，將在海洋上航行並收集環境數據。該艘船是為了紀念1620年「五月花號」航海400周年，當年102名英國清教徒搭乘五月花號前往北美建立家園。

五月花號自駕船過去幾個月一直在進行海上試驗和各種研究任務，為從英國普利茅斯到美國麻州漫長的旅程做準備。它將與科學家和其他自駕船合作，收集有關全球暖化、塑膠微粒污染和海洋哺乳動物保護等問題的資訊。

據報導，這艘船由普利茅斯的一個團隊和IBM的軟體工程部門所領導，使用雷達和GPS進行導航。安裝在桅杆上的六個攝像頭作為船的 「眼睛」，向人工智慧圖像識別系統提供資訊，幫助它避開迎面而來的船隻和其他危險，因此不需要人類操縱。據報導，到美國的航行時間將需要12天。

由非營利海洋研究組織ProMare及IBM共同打造的「五月花號自駕船」準備在未來...
由非營利海洋研究組織ProMare及IBM共同打造的「五月花號自駕船」準備在未來幾周內從英國啟程，橫越大西洋抵達美國麻州。Getty Images

五月花號自駕船的代表未立即回覆置評要求或確認航行日期，但船隻的專屬網站指出，「該船正在進行最後測試和科學設備，跨大西洋之旅的出發時間仍在制定中，希望在2021年6月初進行，更多細節將隨後公布」，目前尚不清楚此一更新是何時發布的。

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