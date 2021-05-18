3歲小女孩森林走失 聾啞忠心老狗守護15小時求援成功

17歲聾啞忠心老狗麥克斯。取材自推特

麥克斯（Max）是一隻17歲澳洲 牧牛犬混種狗，雖然牠的年事已高，仍奮勇守護3歲小主人歐羅拉（Aurora）並帶她脫離險境。

美國 線上平台Petistolove報導，澳洲小女孩歐羅拉有一天晚上，自行走進家附近森林消失不見。當時她身上只穿一件薄T恤和輕便褲子。

當地很多人走進森林後就再也沒回來，所以家人發現歐羅拉不見時，焦慮感大爆發。家人跟社區居民、警察 共組超過100人的大型搜救隊，希望找尋歐羅拉的下落。最後大家發現最重要的尋人關鍵角色竟是歐羅拉家中耳聾、半盲的老狗麥克斯。

澳洲小女孩穿一件薄T恤和輕便褲子走進家附近森林，幸虧老狗守候終獲救。取材自臉書

麥克斯一發現歐羅拉外出流浪就尾隨在她身後，在大家尋找歐羅拉時，麥克斯亦步亦趨跟著歐羅拉以確保她的安全。

就在大家歷經15小時徹夜搜尋歐羅拉，恐懼和焦慮感遽增時，歐羅拉的阿嬤貝娜特（Leisa Bennet）突然聽見一些聲音。接著麥克斯突然出現，帶領搜救人員爬上陡峭的山坡找到又冷又累、蜷伏在地上的歐羅拉。

麥克斯超過15小時一直守候在歐羅拉身邊，在等待救援前保護著她。期間麥克斯蜷曲著身體緊貼歐羅拉為她保暖，當牠聽到搜救隊的聲音逼近時，牠立刻衝去引路。

當地政府因為麥克斯勇敢忠誠的性格，表揚牠為「榮譽昆士蘭省警犬」。但對於麥克斯而言，牠最好朋友歐羅拉平安無恙，或許才是牠最大的榮耀。