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1張圖：全美3294萬人確診 37.1%民眾已完成接種

台新冠肺炎確診 本土激增333例

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

聯合新聞網 / 綜合報導
印度新冠肺炎疫情持續惡化。路透
印度新冠肺炎疫情持續惡化。路透

全球新冠疫情仍持續升溫，其中印度的確診數更是居高不下，造成許多家庭集體感染，因而相繼去世的案例出現。日前於印度的北方邦加濟阿巴德市(Ghaziabad)便出現一起家庭群聚感染的事情，該家庭中的一對夫妻與他們的父母確診後在12天內接連死亡，至今家中只剩年僅6歲與8歲幼女成為孤兒。

據印度媒體《今日印度》報導，這次的家庭群聚感染源是祖父普拉薩德(Durgesh Prasad)，大概在4月初時被確診為陽性，起初是被要求在家中隔離，並搭配醫師指示服藥，但仍然將病毒傳播給家中的妻子、兒子和媳婦，導致家中4人皆確診

其中，普拉薩德於上月24日身亡，相隔一周後兒子也去世，隨後，他的妻子與媳婦也不幸於本月7日前身亡，最後只留下6歲與8歲的姐妹倖存，而目前2名女童已被送到位於巴雷利市(Bareilly)的阿姨家代為照顧。

對於新冠肺炎長時間在印度大流行，導致許多孩童成為孤兒，印度國家保護兒童權利委員會主席阿農古(Prashant Kanungo)表示，他們已要求各州兒童保護委員會按照《少年司法法》的規定保護兒童，收養孤兒的過程需經過明確程序才能夠進行。

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