新冠、流感和感冒有何差異？專家教初步症狀判斷

如果你出現呼吸困難的問題，就需要儘速就醫，因為不只是新冠病毒會導致肺炎，流感也可能引發肺炎，威脅到生命。 圖／ingimage

隨著台灣 疫情不斷延燒，很多人對自身健康狀況也變得敏感起來，只要出現咳嗽或流鼻水症狀，就不禁開始擔心起來，深怕自己是得了新冠肺炎。

美國 媒體CNN曾採訪美國梅奧診所的醫學和傳染病教授格雷格‧波蘭（Greg Poland），針對感冒、流感 及新冠症狀的差異做比較。

波蘭教授表示，冠狀病毒和流感比較容易出現全身性影響，你可能不會流鼻水，但可能會出現喉嚨痛、咳嗽、發燒或呼吸急促等症狀，特別是要留意體溫狀況。波蘭教授補充，如果你是冠狀病毒或流感的急性患者，你可能會感到非常疲倦、疼痛，基本上讓你連下床都有困難。

如果是正常疾病，藉由適當的休息和照護，症狀通常會在幾天之內好轉，但冠狀病毒和急性流感症狀可能會隨時間的流逝而更加惡化。波蘭教授指出，如果出現呼吸困難的問題，就該警覺自身是否已經感染冠狀病毒。不過，不只冠狀病毒會導致肺炎，流感也可能引發肺炎問題，無論是哪種情況，皆應盡速就醫。

不幸的是，感冒、流感及冠狀病毒的初期症狀可能非常相似，而且部分冠狀病毒與流感患者的症狀可能非常溫和，甚至不會出現重症情況。波蘭教授表示，這就是為什麼要留意相關症狀是否持續的原因。

根據台灣疾管署網站，目前已知罹患COVID-19確診個案之臨床表現包含發燒、乾咳、倦怠，約三分之一會有呼吸急促。其他症狀包括肌肉痛、頭痛、喉嚨痛、腹瀉等，另有部分個案出現嗅覺或味覺喪失（或異常）等。

參考資料：Is it allergies, the flu or the coronavirus? How to tell the difference