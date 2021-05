新冠、流感和感冒有何差異？專家教初步症狀判斷

如果你出現呼吸困難的問題,就需要儘速就醫,因為不只是新冠病毒會導致肺炎,流感也可能引發肺炎,威脅到生命。 圖/ingimage

隨著台灣 疫情不斷延燒,很多人對自身健康狀況也變得敏感起來,只要出現咳嗽或流鼻水症狀,就不禁開始擔心起來,深怕自己是得了新冠肺炎。

美國 媒體CNN曾採訪美國梅奧診所的醫學和傳染病教授格雷格‧波蘭(Greg Poland),針對感冒、流感 及新冠症狀的差異做比較。

波蘭教授表示,冠狀病毒和流感比較容易出現全身性影響,你可能不會流鼻水,但可能會出現喉嚨痛、咳嗽、發燒或呼吸急促等症狀,特別是要留意體溫狀況。波蘭教授補充,如果你是冠狀病毒或流感的急性患者,你可能會感到非常疲倦、疼痛,基本上讓你連下床都有困難。

如果是正常疾病,藉由適當的休息和照護,症狀通常會在幾天之內好轉,但冠狀病毒和急性流感症狀可能會隨時間的流逝而更加惡化。波蘭教授指出,如果出現呼吸困難的問題,就該警覺自身是否已經感染冠狀病毒。不過,不只冠狀病毒會導致肺炎,流感也可能引發肺炎問題,無論是哪種情況,皆應盡速就醫。

不幸的是,感冒、流感及冠狀病毒的初期症狀可能非常相似,而且部分冠狀病毒與流感患者的症狀可能非常溫和,甚至不會出現重症情況。波蘭教授表示,這就是為什麼要留意相關症狀是否持續的原因。

根據台灣疾管署網站,目前已知罹患COVID-19確診個案之臨床表現包含發燒、乾咳、倦怠,約三分之一會有呼吸急促。其他症狀包括肌肉痛、頭痛、喉嚨痛、腹瀉等,另有部分個案出現嗅覺或味覺喪失(或異常)等。

