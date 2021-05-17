在家防疫怎麼吃 護理師譚敦慈提供早餐食譜

譚敦慈提供早餐地瓜做法，地瓜去皮洗淨放電鍋蒸，蒸後取出風乾，待地瓜涼後切厚片平舖烤盤，烤箱120度預熱10分鐘後放烤箱烤50分鐘，烤乾放涼後以保鮮盒裝好放冰箱冷藏，冷藏可放一周。圖／譚敦慈提供

疫情 急速變化，病例數不斷上升，外界訊息不斷更新，大家心情難免受到影響，護理師譚敦慈提供在家防疫 的守則，並公布林家早餐食譜 ，歡迎大家一起元氣健康防疫。以下是譚敦慈的建議：

1、維持生活作息正常規律，不熬夜

2、不要只吃泡麵、罐頭，採健康飲食可以每天吃一碗煮熟的深綠色蔬菜（如菠菜、地瓜葉、青江菜等）一碗白色蔬菜（如高麗菜、白花菜、筍子、菇類），2個如拳頭大小的水果

3、適度蛋白質，可以從豆魚蛋肉攝取

4、即使在家也要穿合身的衣服，才不會過度飲食

5、不要一直盯著電視電腦或手機，每半個小時站起來活動，最好讓每個關節都活動到

6、趁疫情期間多出來的時間清掃環境，每次完成一小部分會更有成就感，把不用的物品回收，保持環境清潔衛生有助健康

譚敦慈特別公開林家早餐食譜，大家不妨試看看，不管在家上班，還是必須外出到辦公室，都可以元氣滿滿。菜單內容如下：

．白煮蛋1個

．核桃4顆

．1/4顆火龍果、1/8顆鳳梨、1/4顆酪梨切片加上無糖優格2匙（水果可以任意選擇）

．黑咖啡ㄧ杯

．地瓜3片

地瓜做法：地瓜去皮洗淨放電鍋蒸，蒸後取出風乾，待地瓜涼後切厚片平舖烤盤，烤箱120度預熱10分鐘後放烤箱烤50分鐘，烤乾放涼後以保鮮盒裝好放冰箱冷藏，冷藏可放一周。

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