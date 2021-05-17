台國軍粉專分享「美女少尉」 引物化女性疑慮

23歲的女少尉蔡佩璇（右）因外貌與「國民女友」泱泱（左）相當神似，因而引來網友討論。（取材自泱泱Instagram、國軍同袍儲蓄會臉書粉團）

國軍同袍儲蓄 會為爭取網友青睞，常在臉書 粉絲團曬美女軍官照，如任職於國軍金門財務組的少尉蔡佩璇，因此成為網路討論大熱門。但台灣立法院決議要求同袍儲蓄會避免物化女性、將女性官兵作為宣傳工具。國防部 表示，已持續宣導國軍各粉團在拍攝影片、刊登圖片時，須尊重當事人意願，避免發生物化女性及未尊重保護當事人隱私的情事。

國軍同袍儲蓄會曾以任職於國軍金門財務組的正期軍官蔡佩璇作為絲團宣傳，由於蔡樣貌神似「國民女友」泱泱，網友瘋狂討論，充分達到「吸睛」效果。但此舉卻引來立法院批評。

國軍同袍儲蓄會為爭取網友青睞，常在臉書粉絲團曬美女軍官照，如任職於國軍金門財務組的少尉蔡佩璇，因此成為網路討論大熱門。（取材自國軍同袍儲蓄會臉書粉團）

朝野立委通過決議，指「國軍同袍儲蓄會」的臉書粉絲團宣導影片和宣傳圖片，多以女性官兵為主角，也包含與宣導項目無關之照片，為提升國軍官兵性別平等意識、創造友善工作環境，因此要求留意國軍同袍儲蓄會的宣導形式，避免物化女性、將女性官兵作為宣傳工具之情形發生，並請國防部檢討相關情事後，向立法院外交及國防委員會提出書面報告。

國防部表示，為培養國軍袍澤養成良好儲蓄習慣，協助奠定個人經濟基礎，以安定軍心提升國力，因此責由國軍同袍儲蓄會運用臉書粉絲團等宣傳機制，鼓勵官兵儲蓄理財，避免官兵以非正常管道投資造成理財失慎情事。儲蓄會粉絲團因此配合節慶、紀念日及時事設計多項主題如人物誌等理財心得分享等，吸引官兵關注。

國防部表示，粉絲專頁的宣導形式，都設定以官兵理財儲蓄經驗分享、國防相關事務及理財資訊為主要題材，人物取材皆為現、退役官士兵同袍，階級從士兵到將官，且男、女性比例大致均等，也多有取得當事人同意，經嚴謹審查後刊登。希望規劃精彩動人內容，以吸引更多官兵客群。

國防部說，該部已持續宣導並要求恪遵性平規範，於拍攝影片、刊登圖片尊重當事人意願，避免發生物化女性及未尊重保護當事人隱私的情事。