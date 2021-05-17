澳洲111歲人瑞：長壽秘訣在攝取雞腦
澳洲歷來最長壽男性克魯格（Dexter Kruger），把吃雞腦列入他壽命超過111歲的秘訣之一。
退休牧牛人克魯格今天來到111歲又124天，比一次世界大戰老兵羅凱特（Jack Lockett）2002年辭世時寫下的紀錄多了1天，成為澳洲歷來最長壽的男性。
克魯格日前在昆士蘭州羅馬（Roma）一家養老院告訴澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corp），他一週一次的家禽美饌是他長壽的秘訣之一。
「雞腦。你知道雞是有頭顱的，頭顱裡的那顆腦，可真是美味的小東西。只有小小一口。」
克魯格74歲的兒子葛瑞格（Greg）則把老爸長壽秘訣歸功在內陸（Outback）簡單的生活型態。
養老院經理凱福特（Melanie Calvert）說，正在寫自傳的克魯格，「可能是整個養老院最敏銳的住民」。
「對一個111歲的老人來說，他的記憶力實在令人吃驚。」
美聯社報導，最長壽的澳洲人是一名女性，名叫庫克（Christina Cook），她2002年以114歲又148天高壽過世。
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