我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3294萬人確診 37.1%民眾已完成接種

台新冠肺炎確診 本土激增333例

澳洲111歲人瑞：長壽秘訣在攝取雞腦

中央社／坎培拉17日電
澳洲歷來最長壽男性克魯格。（取材自臉書）
澳洲歷來最長壽男性克魯格。（取材自臉書）

澳洲歷來最長壽男性克魯格（Dexter Kruger），把吃雞腦列入他壽命超過111歲的秘訣之一。

退休牧牛人克魯格今天來到111歲又124天，比一次世界大戰老兵羅凱特（Jack Lockett）2002年辭世時寫下的紀錄多了1天，成為澳洲歷來最長壽的男性。

克魯格日前在昆士蘭州羅馬（Roma）一家養老院告訴澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corp），他一週一次的家禽美饌是他長壽的秘訣之一。

「雞腦。你知道雞是有頭顱的，頭顱裡的那顆腦，可真是美味的小東西。只有小小一口。」

克魯格74歲的兒子葛瑞格（Greg）則把老爸長壽秘訣歸功在內陸（Outback）簡單的生活型態。

養老院經理凱福特（Melanie Calvert）說，正在寫自傳的克魯格，「可能是整個養老院最敏銳的住民」。

「對一個111歲的老人來說，他的記憶力實在令人吃驚。」

美聯社報導，最長壽的澳洲人是一名女性，名叫庫克（Christina Cook），她2002年以114歲又148天高壽過世。

澳洲 養老院 凱特

上一則

外送訂單驚見「公主病」要求 店家傻眼爆粗口拒接單

下一則

台國軍粉專分享「美女少尉」 引物化女性疑慮

延伸閱讀

商品出口國股市看旺

商品出口國股市看旺
中國經濟脅迫 美國務卿：不會讓澳洲獨自面對

中國經濟脅迫 美國務卿：不會讓澳洲獨自面對
全球破1.5億人確診、320萬不治 亞洲疫情堪憂

全球破1.5億人確診、320萬不治 亞洲疫情堪憂
全球確診飆 印度日增10萬例 世衛：第4波將到來

全球確診飆 印度日增10萬例 世衛：第4波將到來

熱門新聞

女模麥克里爾被稱為「巴西最性感的女人」，日前她穿著超性感婚紗亮相，表示要讓所有賓客永生難忘。取材自《每日星報》

女模結婚尺度大開 婚紗下半身全透視 一轉身被看光

2021-05-11 07:32
科技網站ZDNet一名作者表示，「有些事情安卓可以做得(比iPhone)更好」，舉出安卓手機有5大特點比iPhone更優秀。（路透）

安卓手機5大優點 資深果粉認了：這些功能比iPhone更好

2021-05-16 02:42
貝莉表示，自己突然被一位穿著「警察」polo衫的園區警衛抓住她的肩膀，並朝著她叫罵，指她身上穿的短褲「太短了」。翻攝自Bailey Breedlove臉書

辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題

2021-05-12 08:49
廚房的防水層千萬別為了省錢而省略。圖／摘自pexels

裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了

2021-05-15 15:56
美國一位網友日前在推特貼出一隻影片，可見到一位女保全在德州達拉斯的一間餐廳痛扁一位男子，還一拳朝著攻擊她的女子臉龐揍下去。畫面翻攝：Twitter/LITIVATED

暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去

2021-05-14 06:47
香港一名服飾業女老闆PO出女員工幫她慶生的照片，14人通通都是正妹，讓台港兩地網友驚艷不已。 取材自Instagram

13女員工幫女老闆慶生 14正妹合照 網友驚豔：顏值太高

2021-05-15 04:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光

「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光
洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」

洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」
潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」
蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞

蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞
洛杉磯富人社區縱火 延燒1325畝 千人疏散

洛杉磯富人社區縱火 延燒1325畝 千人疏散