澳洲111歲人瑞：長壽秘訣在攝取雞腦

澳洲歷來最長壽男性克魯格。（取材自臉書）

澳洲 歷來最長壽男性克魯格（Dexter Kruger），把吃雞腦列入他壽命超過111歲的秘訣之一。

退休牧牛人克魯格今天來到111歲又124天，比一次世界大戰老兵羅凱特 （Jack Lockett）2002年辭世時寫下的紀錄多了1天，成為澳洲歷來最長壽的男性。

克魯格日前在昆士蘭州羅馬（Roma）一家養老院 告訴澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corp），他一週一次的家禽美饌是他長壽的秘訣之一。

「雞腦。你知道雞是有頭顱的，頭顱裡的那顆腦，可真是美味的小東西。只有小小一口。」

克魯格74歲的兒子葛瑞格（Greg）則把老爸長壽秘訣歸功在內陸（Outback）簡單的生活型態。

養老院經理凱福特（Melanie Calvert）說，正在寫自傳的克魯格，「可能是整個養老院最敏銳的住民」。

「對一個111歲的老人來說，他的記憶力實在令人吃驚。」

美聯社報導，最長壽的澳洲人是一名女性，名叫庫克（Christina Cook），她2002年以114歲又148天高壽過世。