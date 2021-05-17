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阿爾卑斯山雪融 冰封百年「一戰避難所」重見天日

編譯中心／綜合報導
因為冰雪融化，考古學家得以探查阿爾卑斯山的一處一次大戰時期的避難所。（取材自GIZMODO日文版）
因為冰雪融化，考古學家得以探查阿爾卑斯山的一處一次大戰時期的避難所。（取材自GIZMODO日文版）

氣候暖化是一個全球的環境問題，不過也因為暖化的關係，反而讓部分地區的遺跡不再被冰雪掩埋。最近在阿爾卑斯山上，就有一個100年以上的建築，因為雪融而重見光明。

根據美國媒體「GIZMODO日文版」報導，阿爾卑斯山脈上有一個自第一次世界大戰遺留至今，當初是奧地利軍隊的避難所。然而長年以來，這間避難所被山上的冰雪所覆蓋，直到2017年為止都無法進入。然而最近因為全球氣候升高，部分冰雪溶化，加上研究員除去部分冰雪，總算在上個月得以探查內部。

歷史考古專家Stefano Morosini表示，裡頭自從1918年11月3日後，就再也沒有人踏足過了。因此來到內部，就好像時光機器一般，進入了100多年以前的世界。裡頭堆積了當時的安全帽、武器，甚至是人類遺骸，總計共有300項左右的遺物。

當時物資缺乏，士兵們甚至將空罐回收利用做成湯匙（圖左）。（取材自GIZMODO日...
當時物資缺乏，士兵們甚至將空罐回收利用做成湯匙（圖左）。（取材自GIZMODO日文版）

當時的阿爾卑斯地區與現今相比，平均氣溫少了整整兩度，可以想像士兵們在嚴寒的氣候中，一邊要防範著雪崩、落石與冰柱的危險，一邊又要在物資不足之下勉強過日，例如現場就發現了使用空罐回收再手工製成的湯杓，可見的當時的資源匱乏。

另一方面，因為氣候變遷，阿爾卑斯山上的雪季越來越短，到2017年時只剩下38天，冰河自2000年以來也減少了15%，專家推估在本世紀末期，阿爾卑斯山上的冰河恐怕會剩下一半不到。但也因為暖化的關係，各地冰雪溶解，讓許多古代遺跡都紛紛探出頭，再一次重見天日。

暖化 冰河 美國

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