英最美皇室成員 戀上大32歲富翁…比她爸還年長

「英國最美皇室成員」、黛安娜王妃30歲姪女史賓塞。（取材自Instagram）

有「英國 最美皇室成員」之稱、黛安娜王妃30歲姪女史賓塞（Lady Kitty Spencer）日前與62歲南非裔時尚界鉅子劉易斯（Michael Lewis）訂婚。

史賓塞13日接受美國 月刊「城鎮與鄉村」（Town＆Country）專訪時解釋她從未公開討論比她父親大5歲的未婚夫的原因：「我並非不重視愛情。我覺得愛是世界上最重要的事情，所以我將全心全意保護愛，不希望我們的愛情成為大家討論的話題。」

但是史賓塞透露：「我期待非常幸福的家庭生活：幸福的婚姻和幸福的孩子。事情自然發展讓我感到很安心。」

南非裔時尚界鉅子劉易斯（Michael Lewis）。（取材自tfglimited.co.za）

英國媒體「每日郵報」（Daily Mail）報導，史賓塞在前年8月被媒體目擊親吻了劉易斯。今年6月，媒體拍到她在倫敦舞會上展示自己的鑽石訂婚戒指。

網友Wren Redfern提到史賓塞在哈利 王子婚禮上大放異采，看起來比新娘美，直誇史賓塞「很有貴族氣息。且很聰明維持低調的生活。」

網友James Robert Jones則指史賓塞會跟比她大32歲的富翁結婚，「都是為了錢，沒別的原因。」網友Shay12也說史賓塞跟未婚夫年齡差距過大，認為「史賓塞很漂亮，找到年輕伴侶不難。」