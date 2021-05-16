面對疫情怎麼補？ 中醫師：針對體質下手

中醫師陳勇利研發內含粉光元氣茶的新希望禮盒最近獲得台中市十大伴手禮首獎。圖／陳勇利提供

台灣疫情 的升溫，許多人想到是否用中藥來增強免疫力 。但如何補才正確，卻不能等閒視之，以免補過頭。中醫師陳勇利指出，應該先看看自己體質是屬於那一種「虛弱」，再針對虛弱對症下藥，以下他提供4種型態提供民眾參考：

第一型：容易疲倦、中氣不足、胃腸消化不好、常常一緊張就拉肚子，這是屬於中醫脾氣虛，可以用黃耆、黨參、白朮、茯苓、人參、扁豆等中藥補脾益氣。

食療方面：山藥15公克、薏苡仁15公克、人參5公克、蓮子15公克、黃耆30克連同白米150克，加入適量的水煮成粥，既可增進食慾又可快速補充體力。

第二型：容易口乾舌燥、夜間自覺身熱、常常盜汗（睡覺時流汗）、心煩胸悶、甚至口破，這是屬於陰虛型的免疫力不足，可以用沙參、麥門冬、玉竹、黃耆、桑葉、天花粉等中藥改善體質。

食療：荷葉15克、枸杞15克、黃耆15克、生地15克、當歸10克連同蓮藕4兩，加水適量燉服即可。

第三型：常常覺得頭暈、睡不安穩、面色蒼白、月經量少或者沒有來、容易心悸，這是屬於血虛型的體力不足，可以用當歸、川芎、柏子仁、酸棗仁、遠志、黃耆等中藥。

食療：黃耆30克、人參5克、當歸15克、川芎10克、鹿茸10克，連同烏骨雞半隻，加水燉熟，喝湯即可。

第四型：手足容易冰冷、面色蒼白、怕冷、大便常不成形、腰酸，這是屬於陽虛型，可以用附子、人參、黃耆、黨參、白朮、桂枝、乾薑等改善體質。

食療：五味子10克、人參10克、麥門冬10克、當歸10克、黃耆30克，連同3兩羊肉，加入適量水、蔥及薑，燉服喝湯食肉即可。

如果因為疫情關係、無法採買上述食材與藥材，不妨用粉光參、桂花、菊花、枸杞子、紅棗，這些藥材、加入適當的水、煮沸5分鐘，用粉光參的補元氣效果、加上桂花與菊花適當退火去除粉光參可能的上火，枸杞子與紅棗稍微補血，就能平穩地提高免疫力。

新冠肺炎、就如同其他感冒一樣，都是先必須加強自己的免疫力，才能減少罹患的機率。他呼籲大家一起努力，做好防疫，就可以度過這個難關。