我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC開放口罩令 白宮也狀況外「非拜登決定」

南加慈母照顧癱兒 34年不離不棄

影／「天降老鼠雨」澳洲鼠患肆虐醫院飯店 連貓都不抓了

編譯中心／綜合報導
澳洲新南威爾士省爆鼠患，居民鍾斯在清潔大型機器時，發現裡面有大量老鼠，結果變成天降「老鼠雨」。（取材自Twitter）
澳洲新南威爾士省爆鼠患，居民鍾斯在清潔大型機器時，發現裡面有大量老鼠，結果變成天降「老鼠雨」。（取材自Twitter）

澳洲東部出現數十年來最嚴重鼠患，日前一段「老鼠雨」的影片更是在網路上瘋傳。新南威爾士州（New South Wales）政府計畫撥款5000萬澳幣（約3919萬美元），動用違禁品的毒藥來解決鼠患問題，目前正在向澳洲聯邦政府尋求批准。

香港01報導，這場鼠患自3月開始，且問題有愈見嚴重的趨勢，在新南威爾士省及昆士蘭省（Queensland），當地農田在鼠患下受到破壞，出口農作物遭「污染」，有穀物內出現老鼠「便便」，導致整張出口訂單要取消。

不只農田，老鼠甚至已經入侵當地醫院，有病人投訴在醫院遭老鼠咬。還有多家飯店因老鼠出沒而被迫關門，已成為「經濟與公共健康危機」。當地居民表示，老鼠已經多到「爬到貓咪的頭上」，貓卻絲毫沒有想要抓捕的意思。

澳洲東部為何會突然爆發嚴重鼠患？報導指出，當地上季雨量豐沛，讓農作物大豐收，卻也讓更多蛇蟲鼠蟻容易找到糧食，為牠們的生存帶來良好條件，再加上老鼠的懷孕期只有21天，結果老鼠「產量」也一併大升，造成鼠輩橫行。

報導稱，新南威爾士州政府日前公布一項5000萬澳元的應對計畫，以支援農夫與居民使用加倍劑量的老鼠藥滅鼠，州政府還希望出動澳洲本來禁止使用的溴敵隆（Bromadiolone）滅鼠。新南威爾士州農業部長馬歇爾（Adam Marshall）表示，溴敵隆是地球上最強力的老鼠毒藥，能夠在24小時內殺死老鼠。

澳洲 香港 聯邦政府

上一則

慈母照顧癱兒 34年不離不棄

延伸閱讀

防疫模範生台灣 面臨迄今最嚴重疫情

防疫模範生台灣 面臨迄今最嚴重疫情
澳貿易部長：致信中盼重啟對話 但等了4個月沒回音

澳貿易部長：致信中盼重啟對話 但等了4個月沒回音
賓士AMG我開大的！澳洲「牙縫超模」沉醉AMG G63狂放世界

賓士AMG我開大的！澳洲「牙縫超模」沉醉AMG G63狂放世界
中國經濟脅迫 美國務卿：不會讓澳洲獨自面對

中國經濟脅迫 美國務卿：不會讓澳洲獨自面對

熱門新聞

女模麥克里爾被稱為「巴西最性感的女人」，日前她穿著超性感婚紗亮相，表示要讓所有賓客永生難忘。取材自《每日星報》

女模結婚尺度大開 婚紗下半身全透視 一轉身被看光

2021-05-11 07:32
貝莉表示，自己突然被一位穿著「警察」polo衫的園區警衛抓住她的肩膀，並朝著她叫罵，指她身上穿的短褲「太短了」。翻攝自Bailey Breedlove臉書

辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題

2021-05-12 08:49
美國一位網友日前在推特貼出一隻影片，可見到一位女保全在德州達拉斯的一間餐廳痛扁一位男子，還一拳朝著攻擊她的女子臉龐揍下去。畫面翻攝：Twitter/LITIVATED

暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去

2021-05-14 06:47
隨著原物料價格上漲，金百利克拉克計劃對零售商調漲衛生紙售價。美聯社

萬物皆漲的時代 連這個日用品都可能變貴

2021-05-08 10:32
特斯拉執行長馬斯克（中）主持8日播出的「周六夜現場」。（取材自YouTube）

馬斯克：狗狗幣是貨幣的未來 母親節禮物也是狗狗幣

2021-05-09 11:16
廚房的防水層千萬別為了省錢而省略。圖／摘自pexels

裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了

2021-05-15 15:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延

新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延
挺川者收買女間諜用美人計 誘反川官員掉陷阱

挺川者收買女間諜用美人計 誘反川官員掉陷阱
紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節

紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節
美國房價是否會大漲？

美國房價是否會大漲？
劉德華曾遭周潤發痛罵「你算什麼東西」

劉德華曾遭周潤發痛罵「你算什麼東西」