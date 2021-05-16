影／「天降老鼠雨」澳洲鼠患肆虐醫院飯店 連貓都不抓了

澳洲新南威爾士省爆鼠患，居民鍾斯在清潔大型機器時，發現裡面有大量老鼠，結果變成天降「老鼠雨」。（取材自Twitter）

澳洲 東部出現數十年來最嚴重鼠患，日前一段「老鼠雨」的影片更是在網路上瘋傳。新南威爾士州（New South Wales）政府計畫撥款5000萬澳幣（約3919萬美元），動用違禁品的毒藥來解決鼠患問題，目前正在向澳洲聯邦政府 尋求批准。

香港 01報導，這場鼠患自3月開始，且問題有愈見嚴重的趨勢，在新南威爾士省及昆士蘭省（Queensland），當地農田在鼠患下受到破壞，出口農作物遭「污染」，有穀物內出現老鼠「便便」，導致整張出口訂單要取消。

不只農田，老鼠甚至已經入侵當地醫院，有病人投訴在醫院遭老鼠咬。還有多家飯店因老鼠出沒而被迫關門，已成為「經濟與公共健康危機」。當地居民表示，老鼠已經多到「爬到貓咪的頭上」，貓卻絲毫沒有想要抓捕的意思。

澳洲東部為何會突然爆發嚴重鼠患？報導指出，當地上季雨量豐沛，讓農作物大豐收，卻也讓更多蛇蟲鼠蟻容易找到糧食，為牠們的生存帶來良好條件，再加上老鼠的懷孕期只有21天，結果老鼠「產量」也一併大升，造成鼠輩橫行。

報導稱，新南威爾士州政府日前公布一項5000萬澳元的應對計畫，以支援農夫與居民使用加倍劑量的老鼠藥滅鼠，州政府還希望出動澳洲本來禁止使用的溴敵隆（Bromadiolone）滅鼠。新南威爾士州農業部長馬歇爾（Adam Marshall）表示，溴敵隆是地球上最強力的老鼠毒藥，能夠在24小時內殺死老鼠。