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裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了

記者劉小川／台北報導
廚房的防水層千萬別為了省錢而省略。圖／摘自pexels
廚房的防水層千萬別為了省錢而省略。圖／摘自pexels

為了往後居住環境能帶來溫馨舒適，在裝修前大家會特別燒腦，還到處爬文，到底怎樣才能避免裝潢後才會知道的狀況發生？根據裝修老師傅透露，裝修前要深思熟慮的4大要點要特別注意。

廚房裝修不重視防水

廚房的裝修，很多人會掙扎要不要「做防水」。雖說不像浴室或是廁所，常碰到大量的水，但再怎麼說，廚房也算是明水區，一但房子有了年齡，管線老舊、漏水等，如果沒有事先預防，損失的不只是管線錢，淹水的廚具跟其他區域，要花的錢可能就會更多。

重視廁所防臭，卻不重視馬桶

除了地漏之外，挑選好的馬桶也能有效屏除多餘異味。圖／摘自pexels
除了地漏之外，挑選好的馬桶也能有效屏除多餘異味。圖／摘自pexels

大家一直擔心是廁所會發出異味、臭味的問題。所以在施工時常會注意防地漏的問題，卻沒把馬桶也思考進去。馬桶後面建議鏤空，將左右兩邊沒預留安裝孔的地方要封好，有的話也請自行封上，這樣一來廁所的味道保持通風，基本上不會有太大的味道問題。

粉刷牆面油漆未乾就開窗通風

粉刷油漆時，千萬別因為氣味而立即開窗。圖／摘自pexels
粉刷油漆時，千萬別因為氣味而立即開窗。圖／摘自pexels

剛剛刷好牆面，為了避免甲醛的吸入，許多人都喜歡開窗通風來達到室內對流的效果。但在油漆未乾時、壁紙剛貼上時，就開窗通風，可能會導致牆面裂開、牆紙沒幾天之後就掉下來。建議在剛施工粉刷完的3～5天內，等牆面或壁紙自然乾燥後，再開啟窗戶。

廚房排水管不做獨立排放管

廚房的管線是最重要的裝潢之一，若不在裝潢前多思考，往後修繕的費用可能會讓你吐血。...
廚房的管線是最重要的裝潢之一，若不在裝潢前多思考，往後修繕的費用可能會讓你吐血。圖／摘自pexels

建議做獨立排水管的原因，主要是害怕樓下的人因為阻塞而遭殃。若你的住家是在一樓，就沒有這樣的情況，但樓下有住人的時候，就要多為樓下的人著想，只要有阻塞的問題，可能會造成水管內壓力過大，而導致漏水，或從水槽直接冒出水，如果在施工時沒有注意到這點，很可能之後要花費的修繕費用會更多。

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