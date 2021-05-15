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小聯盟女主播愛棒球成痴 身為性侵受害者勇敢發聲

中央社／洛杉磯14日專電
美國職棒小聯盟維塞利亞生牛皮隊（Visalia Rawhide）的播報員吉琳（Jill Gearin）14歲時曾在壘球場遭到性侵，但她堅持投入男性主導的棒球產業，為更多女性發聲。中央社
美國職棒小聯盟維塞利亞生牛皮隊（Visalia Rawhide）的播報員吉琳（Jill Gearin）14歲時曾在壘球場遭到性侵，但她堅持投入男性主導的棒球產業，為更多女性發聲。中央社

一天24小時，每天待在棒球場10幾個小時是什麼感覺？美國小聯盟稀有的女性播報員吉琳（Jill Gearin）接受中央社訪問，談到走過性侵陰影、在男性主導的棒球產業工作甘苦。

「棒球使人謙卑，你今天可能三打數三安打，隔天卻四次打擊一支安打都沒有。」大學畢業不久，20多歲的維塞利亞生牛皮隊（Visalia Rawhide）職員兼廣播播報員吉琳如此形容她的棒球哲學。

影片來源：YouTube

吉琳在洛杉磯地區長大，後來赴波士頓的愛默生學院（Emerson College）攻讀新聞系，畢業後來到維塞利亞擔任球隊的廣播播報員。這支球隊屬於亞利桑那響尾蛇隊低階1A，她是小聯盟史上第3名女性播報員。

身兼多項職務 變身時間管理大師

小聯盟球隊資源有限，吉琳不但是比賽進行中陪伴球迷的聲音，比賽之餘一個人也身兼多項職務，負責行銷企畫、社群小編、媒體公關等工作。

每個人一天只有24小時，午間球隊進場練球之前，吉琳已經開始工作，一直到比賽結束已經是深夜。她為了多工處理球隊事務，只好變身時間管理大師。

吉琳分享時間分配的祕訣，社群推文她利用排程推播；為了充分瞭解球隊狀況，作為播報的內容，她沒花太多時間研讀資料，選擇多與球員交談，瞭解球隊的近況。

從小就參與壘球隊，比賽場上是她遠離生活瑣事的小世界，一直打到大學畢業，仍然無法忘情這項運動，2019年成為維塞利亞生牛皮隊職員，延續了對棒壘運動的熱愛。

她分享如此喜愛棒球的原因：「棒球使人謙卑，不能掉以輕心，你總是可以從棒球比賽中學到東西。甚至連50年資歷的總教練還是每天在學習。」

14歲的時候，吉琳曾在球場遭到多次性侵，如此巨大的身心折磨仍然沒有阻止對棒壘球的熱愛，持續打球之外，後來成為球隊職員，把球場當第二個家。

她回憶，大學一堂體育新聞的課堂作業，她與同學訪問了為爭取種族平權而單膝下跪的美式足球員卡珀尼克（Colin Kaepernick），這個經驗給了年僅20歲的吉琳很大的鼓勵。

吉琳說，即便自己只是一個女壘校隊球員，但從卡珀尼克的身上學到，每個人都有權力發出聲音。她與隊友籌備了一場喚起社會正視性侵問題的慈善義賽，為性侵受害者募得2000美元捐款。

走過性侵陰霾 球場上學習謙卑

走過性侵陰霾，吉琳在球場上學習謙卑，維持對棒球的熱愛，畢業後投入棒球這項由男性主導的產業，2年前開始擔任播報員兼任媒體公關，她是當時小聯盟160支球隊裡，僅有的3名女性播報員。

吉琳還記得，當她以球隊職員、播報員的身分走進球員休息室的時候，還是聽到有人說「你來這裡做什麼」、「女生不能進來」、「你大飽眼福了嗎」等酸言酸語。

吉琳分享了堅持下去的心路歷程。她說，自己的勇氣來自「我知道自己做的是對的事情，而且我想要幫助其他的女性進入這個產業」；身為女性播報員要對自己有信心，無論別人怎麼講，「我們要相信自己屬於這裡」。

即便美國職棒大聯盟已出現首名女性總經理伍佩琴（Kim Ng），成為主掌球隊的最高管理階層，堪稱突破性別藩籬、打破玻璃天花板（Glass Ceiling），但今年仍傳出天使教練「米奇」卡拉威（Mickey Callaway）性騷擾多名女記者的醜聞。

吉琳表示，只要棒球界還存在這樣的性別不平等，就覺得自己有義務要站出來發聲，督促大聯盟正確處理這樣的性騷擾事件，她以自身曾是性侵受害者的身分，希望幫助更多的女性。

吉琳樂觀看待棒球界的性別平權。她說，觀念古板的老一輩逐漸退休之後，新一代的棒球從業人員帶進了不一樣的理念，她入行之初，全小聯盟僅有3名女性播報員，到今年已經增加為5人。

服務於這支小聯盟初階的隊伍，看著一批努力向上爬的年輕新秀，吉琳也有夢想要追求，希望未來有一天可以成為大聯盟球隊的播報員，繼續掌握球隊脈動，把自己的人生奉獻給球賽和球場。

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