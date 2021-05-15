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她問「有空來玩」是客套還是真心話？ 網曝暗黑關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文詢問要如何分辨「有空再約、有空來玩」是不是場面話，貼文引起熱議。圖片來源／ingimage
一名網友發文詢問要如何分辨「有空再約、有空來玩」是不是場面話，貼文引起熱議。圖片來源／ingimage

人與人之間的相處有時難以拿捏分寸，有時為顧及朋友間的情義，需要說客套的場面話，但卻容易造成彼此間的不信任。近日一名女網友便發文詢問「有空來玩是場面話嗎？」，貼文引起大量網友討論。

女網友在PTT WomenTalk 發文「『有空來玩』、『有空可以約出去』是客套話嗎」，她在文中說明小時候因為還不懂事，分不清楚真心話與客套話，沒想到長大後還是有點不太確定如何區分。原PO的媽媽曾提醒她「長輩友人說的『有空可以來我們住的城市』，不要當作是真的要我找機會去玩。」儘管她牢記在心，卻還是吃了苦頭。

原PO解釋去年一位朋友說「如果想去她住的地方附近逛逛，可以找她。」當時她沒有放在心上，「結果最近可能稍微有點太在意了，感覺好像被高度防備。」原PO疑惑是她浪費了機會，還是對方從一開始就只是在說客套話，「大家會對認識但可能不算很熟的朋友講說有空來玩嗎？」

貼文一出引起討論，許多網友分享自身經驗與看法，「當然是！以前有個每天聊天、定期吃飯的同事，離職前傷心的哭，約我之後一定要一起去唱歌，離職當天封鎖我」、「別人跟我說的時候，我都抱著對方可能是客套話的心態聽，但我自己在講，都是真的覺得可以才會講」、「不一定是客套阿，他其實可以不多説什麼，只能説錯過了」、「時空背景不同 說的當下認真的，你隔了三年才在那邊約，拜託已經過多久」、「不一定吧，不喜歡的人我連客套都不會，不熟的倒是會客套一下 （賭定對方不會再約）」、「是，就是一個對話快要結束但又不能結束得太尷尬，拿出來客套一下。真的要約的人不會說『有空來玩』，而是會直接約時間」。

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