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不想跟民代開會…美小鎮警局長偽造紀錄 把職涯賠掉了

編譯周辰陽／綜合報導
美國緬因州佛萊柏格鎮警局前局長波特文，資料照片。據報波特文2020年2月實在太不想跟鎮民代表開會，竟不惜為此假造勤務紀錄，此事在他因故辭職後東窗事發，警員證也被監督機關撤銷。翻攝自Bangordailynews.com
美國緬因州佛萊柏格鎮警局前局長波特文，資料照片。據報波特文2020年2月實在太不想跟鎮民代表開會，竟不惜為此假造勤務紀錄，此事在他因故辭職後東窗事發，警員證也被監督機關撤銷。翻攝自Bangordailynews.com

美聯社14日報導，美國緬因州佛萊柏格鎮（Fryeburg, ME）警局前局長波特文（Joshua Potvin）在職期間，曾因實在不想跟鎮民代表開會，竟動起偽造勤務紀錄的歪腦筋。此事在波特文因故辭職後東窗事發，州執法監督機關決議撤銷他的警員證，讓他無法再度擔任該州執法人員。

根據美聯社與班戈每日新聞（Bangor Daily News）報導，此事發生在2020年2月。任職鎮警局局長已有6年的波特文正跟鎮民代表開會，但他發簡訊給一位警員，要對方打電話過來，讓他得以提前離開。

波特文隨後開車到佛萊柏格露天市場（Fryeburg Fairgrounds），跟當初打電話給他的警員碰面，並看到一位認識的露天市場員工上自己的車，就想到可以藉此合理化開會開到一半走人。

於是，波特文用車上電腦在警局調度系統製造一分假紀錄，偽稱他開車到露天市場處理通報發現可疑人物，接著輸入那位露天市場員工的車牌號碼，寫下「市場員工-搞定」。

波特文同年7月因故辭職，負責認證州警與獄警資格的緬因刑事司法學院（The Maine Criminal Justice Academy）收到一分投訴後展開調查，認定波特文的行為構成竄改公文記錄的輕罪，今年2月表決通過撤銷他的警員證。波特文近日透過委任律師表達他放棄上訴，才讓整起事件曝光。

波特 美國 緬因州

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