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13女員工幫女老闆慶生 14正妹合照 網友驚豔：顏值太高

編譯中心 / 綜合報導
香港一名服飾業女老闆PO出女員工幫她慶生的照片，14人通通都是正妹，讓台港兩地網友驚艷不已。 取材自Instagram
香港一名服飾業女老闆PO出女員工幫她慶生的照片，14人通通都是正妹，讓台港兩地網友驚艷不已。 取材自Instagram

從老闆到員工通通都是正妹，這個機率有多大？一名香港服飾店業者wwhitetale在Instagram上傳一張女員工幫她慶生的照片，沒想到這張照片卻引起香港、台灣兩地網友的熱議，原因是因為13名女員工加她共14人，全部都是正妹，讓網友們驚豔「顏值好高」。

從wwhitetale貼出來的照片看到，14名正妹個個長相甜美、笑容可掬。wwhitetale說很感謝旗下的模特兒和員工幫她慶生，以前覺得一群女孩子聚在一起會很煩、很多是非，但其實大大相反，反而很好玩、感情也很融洽，而且員工們還瞞著她規劃慶生，當所有人推著蛋糕出來並唱著生日快樂歌時，當下讓wwhitetale覺得驚喜又感動。

這張14人大合照不僅吸引香港網友的目光，也引起台灣網友的注意，有人把照片轉貼到PTT表特板上，還給每一個人標註編號，讓鄉民們來投票選擇14人當中「誰最正？」

照片獲得好評，多數人一致稱讚顏值太高，「小孩子才做選擇，我全都要」、「好難想像以前皇帝可以全都來」、「你這團真的厲害」、「這組合也太香，哪裡來的啊？」、「現實中一個都認識不到，夢中我要1跟8」、「這什麼聚會？平均顏值也太高」、「這張照片不錯，平均顏質有水準之上」、「仙女公司」、「這太美了，我選不了」。

香港 台灣 投票

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