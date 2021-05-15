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世界變形了？他逛北海道見整排電線杆全是「S型」

編譯中心 / 綜合報導
一位日本教授最近在推特上分享，表示他發現北海道旭川的部分街道，電線杆都是採S型的設計。取材自推特
一位日本教授最近在推特上分享，表示他發現北海道旭川的部分街道，電線杆都是採S型的設計。取材自推特

說到電線杆，一般的印象都是直挺挺的聳立在街道周邊。不過最近有人分享，在日本北海道，居然整條街的電線杆，是採用彎曲的造型設計，照片公布後讓許多網友嘖嘖稱奇。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，千葉工業大學創造工學部設計科學科的八馬智教授，最近在個人推特上分享照片，表示在北海道旭川的部分街道上，電線桿與一般看到的直挺挺設計不同，而是採用彎曲「S型」的造型，獨特樣貌有如科幻「賽博龐克」風格一般。

媒體訪問北海道電力公司，業者表示，彎曲的電線杆設計可追溯到30多年前的1987年。當時旭川的街區不斷增加，道路變得狹小，連帶讓電線桿的可設置範圍受到限制。而且這裡又是鬧區，店家都有五光十色的招牌，為了避免和那些招牌接觸產生危險，最終才採用了S型的電線杆設計。

網友們見照，紛紛表示「好厲害喔」、「第一次看到彎曲的電線杆」、「震驚居然有這種的」、「其實全用彎曲設計很不錯吧」、「京都也有喔」、「好像戰艦或航空母艦的煙囪喔」、「Amazing」、「不得了的電線杆啊」、「S鋼管柱嗎…」、「龍柱電線杆」。

日本 推特

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