暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去

美國 一位網友日前在推特 貼出影片,可見到一位狀似「練家子」的女保全痛扁一位男子,更一拳朝著攻擊她的女子臉龐揍下去。影片上傳後,觀看次數迄今已突破310萬次,另有1.8萬網友轉推和7.3萬人按讚。

紐約 郵報13日報導,這隻影片攝於9日,地點是德州達拉斯的El Pulpo餐廳。可見到一名男保全正用雙手圈住一名顧客頸部,把人往店外拖,長髮的女保全多次揮出右拳揍面前男子的臉龐,還使出一記泰拳風格的踢技,把人打到不停往後退。

此時,一名金髮女子用握著手機的右手打中女保全左臂,女保全旋即一拳往她的臉龐揍下去,但腳步稍微滑了一下,另兩名男子趕緊出面呼籲冷靜,避免金髮女子繼續挨打。女保全則順勢轉移目標,追上影片一開始挨她揍的男子,將疑似想幫助同伴的他一腳踹出大門。

拍攝影片的目擊者札帕塔(Saul Zapata)告訴Storyful,早在他開始錄影前,男子就已經挨了好一頓揍。札帕塔在自己的推特進一步解釋,指保全當時已試著把那名「爛醉」(hammered)男子轟出店外,他的妻子也對保全動手動腳,隨後才是他放上網的影像。

達拉斯警方向Storyful表示,已向一名男子開出公共場合醉酒的傳喚通知與非法侵入的警告單。女保全身分沒有曝光,據報也沒有收到任何警告。

