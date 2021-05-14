黑貓從失火公寓5樓往下跳 驚呼聲中平安落地跑走

美國伊利諾州芝加哥一棟6層樓公寓13日發生火警，一隻黑貓直接從5樓高的窗口跳下。消防局發言人表示，這隻黑貓並沒有受傷，正設法找到牠的飼主。畫面翻攝：Twitter/CFDMedia

美國伊利諾州芝加哥 一棟6層樓公寓13日發生火警，正當消防員設法滅火時，一隻黑貓卻直接從5樓的窗口往下跳，讓圍觀民眾發出一陣驚呼。不過，黑貓最後在圍牆外的草坪平安著陸，隨即若無其事地跑走。

美聯社與CBS Chicago報導，消防隊當時一方面派員滅火，一方面派員錄下建物外觀的景象。從影片可見到，一隻黑貓穿過滾滾濃煙，在一扇窗戶現身。只見牠先用前爪試了試牆壁，接著一躍而下。在現場的一陣驚呼聲中，黑貓飛過圍牆，先是四隻腳的腳掌著地，緊接著身體彈了一下，隨後就跑走了。

消防局發言人蘭福德（Larry Langford）表示，黑貓先跑到他的車下方躲起來，直到幾分鐘過去，她的感覺比較好了，才又跑出來，想要爬牆回到失火的公寓。蘭福德說，黑貓並沒有受傷，正設法找到牠的飼主。

據悉這場火災沒有造成傷亡，火勢也很快就被撲滅，並未向外延燒，官方還沒有公布起火原因與損失程度。

Nine lives for a cat that jumped from fire at 65th and Lowe. Cat hit grass bounced and walked away! pic.twitter.com/LRBsjMta2Z — Chicago Fire Media (@CFDMedia) May 13, 2021