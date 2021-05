黑貓從失火公寓5樓往下跳 驚呼聲中平安落地跑走

美國伊利諾州芝加哥 一棟6層樓公寓13日發生火警,正當消防員設法滅火時,一隻黑貓卻直接從5樓的窗口往下跳,讓圍觀民眾發出一陣驚呼。不過,黑貓最後在圍牆外的草坪平安著陸,隨即若無其事地跑走。

美聯社與CBS Chicago報導,消防隊當時一方面派員滅火,一方面派員錄下建物外觀的景象。從影片可見到,一隻黑貓穿過滾滾濃煙,在一扇窗戶現身。只見牠先用前爪試了試牆壁,接著一躍而下。在現場的一陣驚呼聲中,黑貓飛過圍牆,先是四隻腳的腳掌著地,緊接著身體彈了一下,隨後就跑走了。

消防局發言人蘭福德(Larry Langford)表示,黑貓先跑到他的車下方躲起來,直到幾分鐘過去,她的感覺比較好了,才又跑出來,想要爬牆回到失火的公寓。蘭福德說,黑貓並沒有受傷,正設法找到牠的飼主。

據悉這場火災沒有造成傷亡,火勢也很快就被撲滅,並未向外延燒,官方還沒有公布起火原因與損失程度。

Nine lives for a cat that jumped from fire at 65th and Lowe. Cat hit grass bounced and walked away! pic.twitter.com/LRBsjMta2Z