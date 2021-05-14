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台灣廢墟奇景讓日本攝影師嘆服 網友喊「想住進去」

編譯中心 / 綜合報導
日本攝影師分享過去在台灣廢墟，拍到有如科幻世界般的奇景。取材自推特
日本攝影師分享過去在台灣廢墟，拍到有如科幻世界般的奇景。取材自推特

在虛構科幻作品中，常常會出現人類滅絕或移居他處後的地球，被一片綠色植物覆蓋大地樣貌。最近有日本攝影師，就分享過去曾拍到類似的畫面，而且讓人驚訝的是，這還是在台灣所拍攝到的場景。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，喜歡拍攝廢墟，並曾出版過相關照片集的攝影師Toshibo，最近在twitter上分享一系列廢棄工廠的照片。從畫面中，可以看到零星的屋頂、支架殘骸，被埋在一大堆綠色植物當中，景象讓Toshibo驚呼「簡直成立密林」、「有如繪圖一般」。

不過這般奇特的景色，其實並非在日本，而是位於台灣南投縣車程的「振昌木業」的廢棄工廠。Toshibo表示在疫情前他曾來過台灣一趟，當時在地的友人向他介紹這個地方。而他到場後，果然對眼前的景象感到相當震撼，甚至還說即使拍下如此充滿科幻風格的照片，但自己受到的衝擊絕對遠比照片帶來的更為強烈。

其他網友也表示「真是個有意思的地方，感覺會在電影裡投出現」、「超想去的啊啊」、「天啊！我可以住在裡面嗎」、「好愛這種崩壞的世界觀」、「好像遊戲『尼爾：自動人形』裡會出現的場景」、「這是在哪拍的呢」、「真的不是畫嗎」、「跟侏儸紀公園的廢棄園區好像」、「見識到自然的美」。

台灣 日本 攝影

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