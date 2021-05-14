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搶先阿湯哥 俄羅斯10月送她和導演上太空站拍片

編譯徐榆涵／綜合報導
俄羅斯航太公司Roscosmos於13日宣布，計畫在10月初送俄國女演員佩雷希爾德國際太空站拍電影。取材自Instagram
俄羅斯航太公司Roscosmos於13日宣布，計畫在10月初送俄國女演員佩雷希爾德國際太空站拍電影。取材自Instagram

俄羅斯航太公司Roscosmos於13日宣布，計畫在10月初送俄國女演員佩雷希爾德（Yulia Peresild）和導演希彭柯（Klim Shipenko）到國際太空站（ISS）拍電影，有望搶先也有意登上太空站拍片的湯姆克魯斯和導演道格李曼。

俄羅斯航太和俄國第一頻道去年底舉辦公開挑戰賽，以選拔能上太空的演員。評選結果13日出爐，知名女演員佩雷希爾德和導演希彭柯脫穎而出，將在10月5日搭乘聯盟號MS-19到國際太空站拍攝電影《挑戰》（Challenge）。

美國航太總署（NASA）去年9月宣布，計畫與湯姆克魯斯合作在ISS拍電影，預計湯姆克魯斯和導演道格李曼會在今年10月搭乘搭乘SpaceX的太空船到太空站，但確切日期尚不得而知。外界認為，美俄兩大強權又要為誰先登上太空而互別苗頭。

俄羅斯航太公司Roscosmos去年11月公布選角內容要求指，參賽者必須是一位貨真價實的超級英雄，並渴望前往繁星冒險，同時也有望成為一名國際巨星。

雖然參賽者不必是職業演員，但年齡限制在25到40歲之間，身高限制為150至180公分、體重在50至70公斤內，而胸圍上限是112公分，同時不能有犯罪紀錄。

而在體能條件的部份，所有參賽者必須能在3分半內跑完1公里，在20分鐘內游完800公尺自由式，並能以傑出技巧完成3公尺跳板跳水，而只有俄羅斯公民才有資格參加這場選角。

美國航太總署去年9月宣布，計畫與湯姆克魯斯合作在ISS拍電影，時間大概也落在10...
美國航太總署去年9月宣布，計畫與湯姆克魯斯合作在ISS拍電影，時間大概也落在10月份，但目前還沒有後續消息。路透

太空 導演 俄羅斯

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