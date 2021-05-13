我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：油管被駭並非俄政府 籲民勿囤油 本周末恢復正常

90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

印象派大師莫內絕美畫作「睡蓮池」 拍出7040萬美元

記者陳宛茜／台北報導
印象派大師莫內（Claude Monet）巨幅睡蓮畫「睡蓮池」。美聯社
印象派大師莫內（Claude Monet）巨幅睡蓮畫「睡蓮池」。美聯社

印象派大師莫內（Claude Monet）巨幅睡蓮畫「睡蓮池」，12日晚間於紐約蘇富比「印象派及現代藝術晚拍」中，拍出7040萬美元的驚人天價。

蘇富比昨晚於紐約舉行一連三場晚間拍賣，77件現當代藝術品合共斬獲近美金5.97億。壓軸登場的「印象派及現代藝術晚拍」中，印象派大師莫內（Monet）巨幅睡蓮畫「睡蓮池」引發五位藏家爭奪，最終以7040萬美元成交，摘下當晚的桂冠。這次的拍價也是莫內作品在拍賣會上的前五名。

莫內的睡蓮系列是印象派藝術中最受歡迎的作品之一。在莫內生命的最後階段，離巴黎70公里的吉維尼（Giverny）花園是他靈感謬思所在之處。他每天總是在這裡度過了好幾個小時，這裡創作的畫作如今被認為是20世紀初最具有紀念意義的作品之一。

1914年，莫內開始創作「大型裝飾畫」系列，畫作尺幅環繞觀者視線範圍，讓他們猶如親臨花園與睡蓮池畔。觀眾通過莫內的眼睛看到池塘中的絕美睡蓮，閃閃發光的晨曦，以及日落時雲霧所造成的陰影。莫內這一生創作了250幅睡蓮畫，其中40幅是「大型裝飾畫」，包括此次蘇富比拍賣的Le Bassin auxnymphéas（睡蓮池） 。

印象派大師莫內（Claude Monet）巨幅睡蓮畫「睡蓮池」，12日晚間於紐約...
印象派大師莫內（Claude Monet）巨幅睡蓮畫「睡蓮池」，12日晚間於紐約蘇富比「印象派及現代藝術晚拍」中，拍出7040萬美元的驚人天價。圖／蘇富比提供

拍賣 紐約

上一則

百想大賞／申河均打敗宋仲基 金素妍「上流戰爭」奪后

下一則

南非新任祖魯王 8頭牛10萬元聘禮迎娶皇后

延伸閱讀

偏頭痛患者 少喝含咖啡因飲料、紅酒

偏頭痛患者 少喝含咖啡因飲料、紅酒
107億天價遺產稅 三星李家宣布全繳了 還捐出萬件藝品

107億天價遺產稅 三星李家宣布全繳了 還捐出萬件藝品
周杰倫晉升藝術收藏家 跨界合作蘇富比

周杰倫晉升藝術收藏家 跨界合作蘇富比
為男友擲千金 出納挪用1600萬人民幣 還被閨密騙240萬

為男友擲千金 出納挪用1600萬人民幣 還被閨密騙240萬

熱門新聞

女模麥克里爾被稱為「巴西最性感的女人」，日前她穿著超性感婚紗亮相，表示要讓所有賓客永生難忘。取材自《每日星報》

女模結婚尺度大開 婚紗下半身全透視 一轉身被看光

2021-05-11 07:32
烏克蘭21歲女模魯斯蘭娜一票人近日在土耳其果賽克港租遊艇疑似開趴，她們卻全裸、露點甚至被目擊民眾發現「在做愛」，惹怒當地穆斯林。取材自Instagram

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

2021-05-07 00:35
貝莉表示，自己突然被一位穿著「警察」polo衫的園區警衛抓住她的肩膀，並朝著她叫罵，指她身上穿的短褲「太短了」。翻攝自Bailey Breedlove臉書

辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題

2021-05-12 08:49
隨著原物料價格上漲，金百利克拉克計劃對零售商調漲衛生紙售價。美聯社

萬物皆漲的時代 連這個日用品都可能變貴

2021-05-08 10:32
白嘉莉出席感恩餐會，依舊是全場最美焦點。記者王聰賢／攝影

還是回家最好 白嘉莉淚崩致謝「可愛台灣」

2021-05-08 08:20
微軟創辦人蓋茲3日在推特宣布與妻子梅琳達離婚。（路透）

連蓋茲夫婦都撐不下去…不願將就 美「銀髮離婚」升高

2021-05-06 08:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請
禁忌的愛？川普女兒、媳婦被爆與特勤「過往甚密」

禁忌的愛？川普女兒、媳婦被爆與特勤「過往甚密」
「控制住了」美單日600染疫死 10個月來新低

「控制住了」美單日600染疫死 10個月來新低
比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道

比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道
90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到