印象派大師莫內絕美畫作「睡蓮池」 拍出7040萬美元

印象派大師莫內（Claude Monet）巨幅睡蓮畫「睡蓮池」。美聯社

印象派大師莫內（Claude Monet）巨幅睡蓮畫「睡蓮池」，12日晚間於紐約 蘇富比「印象派及現代藝術晚拍」中，拍出7040萬美元的驚人天價。

蘇富比昨晚於紐約舉行一連三場晚間拍賣 ，77件現當代藝術品合共斬獲近美金5.97億。壓軸登場的「印象派及現代藝術晚拍」中，印象派大師莫內（Monet）巨幅睡蓮畫「睡蓮池」引發五位藏家爭奪，最終以7040萬美元成交，摘下當晚的桂冠。這次的拍價也是莫內作品在拍賣會上的前五名。

莫內的睡蓮系列是印象派藝術中最受歡迎的作品之一。在莫內生命的最後階段，離巴黎70公里的吉維尼（Giverny）花園是他靈感謬思所在之處。他每天總是在這裡度過了好幾個小時，這裡創作的畫作如今被認為是20世紀初最具有紀念意義的作品之一。

1914年，莫內開始創作「大型裝飾畫」系列，畫作尺幅環繞觀者視線範圍，讓他們猶如親臨花園與睡蓮池畔。觀眾通過莫內的眼睛看到池塘中的絕美睡蓮，閃閃發光的晨曦，以及日落時雲霧所造成的陰影。莫內這一生創作了250幅睡蓮畫，其中40幅是「大型裝飾畫」，包括此次蘇富比拍賣的Le Bassin auxnymphéas（睡蓮池） 。