飯店內誰最容易被傳染？醫師揭最髒物品排行榜

客房打掃人員在清潔過程中，更容易將病毒從受污染的房間，傳播污染到到另一個房間。原因是：打掃人員用來放置清潔用品的拖車。 (ingimage)

華航機師及諾富特飯店群聚風暴擴大，飯店哪裡最不容易被清潔的話題再度躍至社群 版面。但有醫師近日在臉書指出，飯店最髒的東西不在房間內，最高傳播病菌的人也並非房客，而是走動在各個房間的房務人員。

台灣 醫師黃軒說，案1120即是諾富特的房務主管。研究人員發現，病毒很容易在整個飯店內傳播。客人和客房打掃人員容易使病毒從一個受污染的房間，傳播污染到其他客房及公共區域地方。客房打掃人員在清潔過程中，更容易將病毒從受污染的房間，傳播污染到到另一個房間。原因是：打掃人員用來放置清潔用品的拖車！

他進入解釋，防疫 天數結束後，染疫的華航機師退房，房間內早已被污染。這時輪到房務進來打掃，包括手和淸潔工具都是病毒最佳的傳送者，在繼續打掃的同時繼續傳播，然後回到房務工作室再傳播給主管。他分析，1名房務員1小時能整理好一間房間，工作8小時後可以整理好8間，一個月可以整理好240間。

黃軒並分享飯店最髒物品排行榜，包括清潔車內的海綿和拖把，在到處擦拭的同時就是一個很強的病毒傳播源，此外還房內的物品上榜的還包括床頭燈開關、電話️按鍵、遙控器等，入住客房碰到最髒的東西，是「電燈開關、遙控器、床頭燈開關，電話按鍵 」，浴室內則是「浴缸、水槽、馬桶」，污染最少的反而是大部分人都不會碰觸的窗簾桿。

至於要如何減少在飯店內的病毒污染？黃軒指出，包括使用拋棄式清潔用品、定期清潔打掃拖車，此外，房務在工作時若能分乾淨和受污染各一台清潔車的話，防疫效果可能更好。環境消毒則是基本，建議使用70%酒精（乙醇）或含氯消毒劑（如漂白水、漂白粉）進行消毒，並做好勤洗手，在人員方面，也要落實教育訓練。

醫師甚至認為，值此防疫期間，飯店的消毒用品也可入客房。研究顯示，只要在客房內置入消毒用品，一般客人都會使用，能有效降低69%的病毒傳播。