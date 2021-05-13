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偷拍女乘客行李有「性愛玩具」還散播 安檢員被開除

編譯周辰陽／即時報導
示意圖
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南華早報與中國媒體媒近日報導，中國一位網民上微博爆料，指廣州地鐵的一位安檢員將乘客行李箱與包包收著性愛玩具的安檢X光影像拍照留存，還發到群聊品頭論足及發表不當言論。廣州地鐵接到反應後，立刻展開全面調查，很快就找到涉案的安檢員，將他開除與移交警方處理。

根據「三千院雨Official」微博發布的文章與群聊截圖，這一位地鐵安檢員自稱「昨天遇到的一個JK女，因為有重金屬物品開了包，設備齊全」，發現皮鞭、情趣內衣、高跟鞋與「電動玩具」等，還說「廣州很多漂亮mm的，就是不太正經，上班十幾天遇到好多。穿著條紋裙，像林志玲的漂亮大姐姐包裡裝這個」。

「三千院雨Official」在貼文稱已向主管機關投訴，希望其他網民將文章擴散出去以引發關注，同時指「這種玩笑心態的低素質人真的可以充當地鐵安檢的職位嗎？且不說安檢工作的時候能不能玩手機，憑什麼你就能拍攝乘客的私人物品並且配上不當評論？別人帶的又不是危險違禁品，又有什麼權利甚至對乘客個人的品行妄加評論？而且下班後泄露工作內容又是否符合規章制度？ 」

南早稱中國的列車安檢早已廣受批評，認為沒用、無效與缺乏專業，廣州地鐵的安檢員之前也屢傳爭議。隨著「三千院雨Official」貼文廣為流傳，涉案的安檢員發布道歉，聲稱他把影像發給一位朋友，但對方之後逕自轉貼。

廣州地鐵在官方微博發文指出，經過全面追查後，已跟被爆料的安檢員解約，並把他移交給佛山警方處理，同時強調該公司對洩露乘客隱私的行為深惡痛絕，也將堅決採取零容忍政策。南早指網民反應不一，有人擔心女性的隱私權，也有人則呼籲性愛玩具去汙名化，還有人對廣州地鐵處理方式感到不滿，認為整間公司都該進行整改。

中國一位網民近日爆料指出，廣州地鐵的一位安檢員將女乘客包包收著性愛玩具的安檢X光...
中國一位網民近日爆料指出，廣州地鐵的一位安檢員將女乘客包包收著性愛玩具的安檢X光影像拍照留存，還發到群聊品頭論足及發表不當言論。廣州地鐵事後指涉案的安檢員已被開除與移交警方處理。(取材自微博)

地鐵 中國 微博

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