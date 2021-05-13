千年吳越國王遭盜墓 金玉腰帶等175件古物全追回

位於杭州臨安的千年吳越國王錢镠之墓遭盜掘，日前已抓獲犯罪嫌疑人39名，盜掘的175件文物全部被追回。(取材自澎湃新聞)

中國 盜墓猖獗，位於杭州臨安的千年吳越國王錢镠之墓遭盜掘，日前已逮捕犯罪嫌疑人39名，被竊的175件古物全部追回。其中不乏秘色瓷、金玉腰帶等珍貴文物。

中國青年報報導，浙江省杭州市公安 局昨稱，去年3月，杭州市公安局臨安區分局成立聯合專案組。數月偵查下，發現蔣姓犯嫌等人前往廣州要賣出文物的線索後，立即組織警力趕往廣州，在當地警方配合下，當場查獲金玉腰帶、古劍等一批珍貴文物。

目前警方已抓獲涉案違法犯罪嫌疑人39名，追回涉案文物共223件。其中盜掘錢镠墓犯罪嫌疑人2名，核對犯罪嫌疑人作案時拍攝的文物照片，結合供述、辨認等情況，確認該墓被盜文物175件已全部追回。

文獻記載，錢镠是五代十國時期吳越國第一代國王。吳越國為該時期東南沿海地區地方政權，領一軍十三州，建國72年，歷三世五王，是十國中國運最長的。

錢镠墓葬於杭州市臨安區錦城街道太廟山南坡，建於932年。包括錢镠墓在內，第二代國王錢元瓘及王後馬氏墓、錢镠父母錢寬和水邱氏墓統稱為吳越國王陵，是中國全國重點文物保護單位。

浙江省文物考古研究所副所長方向明表示，從探勘情況看，錢镠墓被發現有盜洞1個，直達墓室，部分隨葬品被盜出，但墓室結構性和完整性尚好。對追繳的被盜文物，經專家鑒定，文物大多器形完好，具有較高的歷史、藝術和科學價值，其中不乏秘色瓷、金玉腰帶等珍貴文物。