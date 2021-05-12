影／動手術後罹罕病 澳洲腔竟變成一口愛爾蘭腔

澳洲 女性麥恩（An Gie Mcyen）日前動完扁桃腺手術後，竟發現她原本的澳洲口音不見了，變成一口愛爾蘭腔，但她驚訝表示自己從未去過愛爾蘭。

英國 媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，麥恩的醫生經過2周研究，研判她罹患外國口音綜合症（Foreign accent syndrome），是臨床罕見病症，患者通常因嚴重的腦損傷，導致說母語時如同帶著外國口音。自1907年發現以來僅有100個通報病例。

麥恩復原2周期間，愛爾蘭腔越來越重。麥恩表示：「我不知道該怎麼辦，這件事非同小可。我完全被嚇壞了。我以為今天早上醒來時愛爾蘭腔會消失。」

麥恩出現愛爾蘭腔的9天後提到腔調不再這麼重了，但她仍很不開心：「我處於在悲傷的第3階段（祈求奇蹟），最近2天很不愉快。」

她理解自己急需醫療協助，但認為要找到合適的人診治並帶她重返昔日生活，「是項艱鉅的任務」。她目前已經找到了一名願意幫助她、專職中風 復健的神經科醫師。

數名網友批評她捏造了這個故事，但她憤怒駁斥並表示希望人們「從她的經歷學到一些東西。」