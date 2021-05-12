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印度教徒用牛糞療法防新冠 醫師大喊：沒科學根據

編譯周辰陽／即時報導
印度新冠肺炎大爆發目前仍不見好轉跡象，部分民眾相信牛糞療法能夠防疫，但醫師警告，這根本就沒有科學根據，還有可能傳播其他的疾病。路透
印度新冠肺炎大爆發目前仍不見好轉跡象，部分民眾相信牛糞療法能夠防疫，但醫師警告，這根本就沒有科學根據，還有可能傳播其他的疾病。路透

印度新冠肺炎大爆發目前仍不見好轉跡象，部分民眾將腦筋動到民俗療法。有印度教徒就相信牛糞能夠避免染疫，但醫師警告，這根本就沒有科學根據，還有可能傳播其他的疾病。

路透報導，印度教將牛視為生命與大地的神聖象徵，教徒將牛糞用在清潔住處與祈禱儀式已有幾百年時間，古吉拉特邦（Gujarat）現在更有一批人相信牛糞能夠抵擋新冠病毒，不僅一周來一次牛欄，用牛糞與牛尿塗滿全身上下，還會趁著等候身上混合物變乾的時間，跑去擁抱或崇拜牛，同時練習瑜伽增強精力，再用牛奶或白脫牛奶淨身洗去尿糞。

影片來源：聯合新聞網

儘管有人擔心牛糞療法設施讓民眾群聚，進而導致疫情擴散，但設施代表稱他們有限制參與人數。路透進一步指出，這間牛糞療法設施位於印度教僧侶開辦的學校，正對面就是開發新冠疫苗的Zydus Cadila製藥公司總部。

當地一家藥廠的副經理波瑞沙（Gautam Manilal Borisa）自稱牛糞療法協助他成功抗疫，對此深信不疑，更能有模有樣地說出一番道理，稱「我們看到防疫戰士，甚至連醫師都來了。他們相信牛糞療法改善他們的免疫，讓他們能無所畏懼地照料患者」。

印度本地及全球的醫師和科學家多次警告，不要採用另類療法治療新冠病毒，強調參與者會因此產生錯誤的安全感，讓健康問題變得更複雜。

印度醫學協會（Indian Medical Association）全國主席賈亞拉（JA Jayalal）就表示，「沒有科學證據證明牛糞能用於治療或促進免疫，進而防範正在流行的新冠病毒傳染。民眾應該了解，雖然牛被視為神聖動物，但使用牛的排泄物勢必會增加部分人畜共患病或更多傳染病」。

印度部分民眾相信牛糞療法能夠防疫，一位參與者9日正用牛奶洗去身上的洗去糞尿。路透
印度部分民眾相信牛糞療法能夠防疫，一位參與者9日正用牛奶洗去身上的洗去糞尿。路透

印度 牛奶 疫情

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