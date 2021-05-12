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澳男海泳弄丟婚戒 5個月後泳客目擊「被魚當項圈」

編譯周辰陽／綜合報導
澳洲一對夫妻趁著2020年的耶誕節假期前往外島探親，但先生海泳不慎把結婚戒指弄丟。當地一位浮潛員最近才赫然發現，那枚不見的戒指居然就套住一隻魚的頸部上。（取材自臉書／Norfolk Island Time）
澳洲一對夫妻趁著2020年的耶誕節假期前往外島探親，但先生海泳不慎把結婚戒指弄丟。當地一位浮潛員最近才赫然發現，那枚不見的戒指居然就套住一隻魚的頸部上。（取材自臉書／Norfolk Island Time）

澳洲一對夫妻趁著2020年的耶誕節假期，前往雪梨東北約1600公里的諾福克島（Norfolk Island）探親，但先生海泳時，卻不慎把結婚戒指弄丟，讓妻子相當不開心。島上一位浮潛員最近卻赫然發現，那枚不見的戒指居然就套住一隻魚的頸部上。

澳洲每日郵報12日報導，這對夫妻是黃金海岸居民蘇西（Suzie Quintal）與納森（Nathan Reeves）。納森當時跑到島上的艾蜜莉灣（Emily Bay）游泳，隨後突然注意到價值1000澳幣（約783美元）的婚戒掉了。

儘管納森到處尋找，最後仍徒勞無功。眼見完全沒希望找回來，納森只好把「噩耗」告訴蘇西。蘇西告訴記者，她一直跟納森講，下水游泳前先拿下婚戒，弄丟當天還是結婚兩周年的前一天，「他試著找過了，然後把壞消息委婉地告訴我，我是不高興」。

一直到5個月後，諾福克島居民蘇珊（Susan Prior）到海中浮潛時，才看到那枚戒指就套在一條鯔魚（Mullet fish）的身軀上。蘇珊聽過年初有人弄丟婚戒，透過臉書找上蘇西與納森，將此事告知他們。

蘇珊告訴記者，她以前不是沒見過魚被塑膠圈困住，但金屬製成的戒指就這樣套在鯔魚身體上，讓她感到非常憂慮，很擔心魚的負擔會太重。蘇珊指出，唯一能取下戒指的方法，就是先把鯔魚捕到一張網中，接著輕輕地動手，「這條魚目前看起來好，但隨著牠長大，戒指就會勒進身體了」。

蘇西則表示，一聽到婚戒就卡在一條魚的身上，諾福克島居民立刻攜手提供協助。有人準備金屬探測器、有人設法張羅魚網、有人則是找到水肺潛水設備，玻璃底船的船員也會幫忙注意，讓她直言當地真是一個好地方。因為夫妻倆一直無法回到諾福克島，現在只能急切地等待消息傳來，「我在島上有幾個朋友，他們相當堅信他們能找回來」。

澳洲 游泳 耶誕節

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