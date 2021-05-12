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網紅舔海灘黏稠「不明生物」 網罵：小心來不及寫遺囑

編譯中心／綜合報導
德州男子海灘徒手拿黏稠生物還作勢舔牠。（取材自tiktok@alexa_reed2）
德州男子海灘徒手拿黏稠生物還作勢舔牠。（取材自[email protected]_reed2）

德州一名男子在海灘上發現一個「黏糊糊」的生物後，徒手拿起最後甚至作勢舔牠。經查為「世界第三毒」生物，讓網友直呼男子命大：「他一定沒看過全球十大危險動物」。

這隻生物其實是有「漂浮殺手」之稱的僧帽水母（Portuguese man o'war），被螫到恐會致命，且死去的僧帽水母或脫落的觸鬚在數小時內，仍能造成傷害。

這個名為alexa_reed2的男子日前在社群平台上傳這支影片，吸引超過580萬觀看人次。影片拍到這個軟軟的生物擱淺在海邊，頭部呈透明氣球狀，下方帶著藍色，長著細長觸角。alexa_reed2一邊用手指觸碰生物一邊說：「嗨大家，水母在這裡，冷冷黏黏的，我要撿起來。」撿起來後接著表示：「牠長這樣。是的，牠是一隻水母，看牠有多大。喔牠還在移動，天哪我要舔牠。」

網友Mndiaye_97警告他人不要效仿alexa_reed2的行為，表示這不是水母，只是長得像水母而得名的僧帽水母，並稱alexa_reed2非常幸運逃過一劫，因為毒液會引發一連串過敏反應、喉嚨腫脹、心臟問題和呼吸困難，最後讓人窒息而死，「甚至來不及或是沒辦法寫遺囑。」

網友Ruperto指出：「如果alexa_reed2因此身亡，這不是悲劇，而是物競天擇。」網友Problem Child則說：「這就是女性壽命比男性長的原因。」網友qt_dazxel提到如果在海邊看到這種生物，第一件事就是「立刻跑開」。

@alexa_reed2

#fyp #foryoupage #paratupagina don’t try this ⚠️⚠️

♬ original sound - Alexareed

社群 德州 過敏

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