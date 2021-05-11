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愛犬才出生5個月「跟人一樣高」 網友驚：這是狗嗎？

編譯中心╱綜合報導
一位網友飼養牧羊犬才5個月，愛犬就已經長出和人差不多的身高。(取材自推特)
一位網友飼養牧羊犬才5個月，愛犬就已經長出和人差不多的身高。(取材自推特)

貓狗的生長，隨著品種不同，體格也大不相同。日本最近有位網友，愛犬才養了五個月，竟然就長出了和人幾乎差不多的體格，照片PO出後令許多網友嘖嘖稱奇。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本推特網友「kaninabe776」最近分享一張照片，圖中可以看到一個人正在廚房整理東西，旁邊則有隻網友飼養的狗，似乎正在好奇地站起身來觀察。不過這隻已經成長到與人體身高無異的毛小孩，其實才出生不過五個月而已。

kaninabe776表示，這隻愛犬是一隻公的「白色瑞士牧羊犬」，名字叫做「hikaru」。從兩個月前的照片來說，還看得出hikaru仍在成長期，沒想到短短幾個月過去，居然已經長成可以和人類比肩的身姿，讓他自己也感到相當意外。

網友們表示「有夠可愛」、「才五個月？這是狗嗎？」、「還會再變大一點吧」、「好想從後面抱抱他」、「好像『銀魂』中的定春喔」、「我家的牧羊犬2歲半有48公斤」、「太大隻了吧」、「喔喔毛茸茸的超可愛」、「臉很可愛的大狗狗最棒了」、「不知道以後會長成多大」、「這體格根本是布偶裝了吧」。

2月時還是隻小狗的外貌，沒想到幾個月下來成長幅度驚人。(取材自推特)
2月時還是隻小狗的外貌，沒想到幾個月下來成長幅度驚人。(取材自推特)

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