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致敬獨立製鞋精神 New Balance傳奇「元祖灰」回歸

記者曾智緯／即時報導
Chuck Taylor All Star Move系列低筒鞋。圖／Converse提供
Chuck Taylor All Star Move系列低筒鞋。圖／Converse提供

New Balance最經典也是最能代表品牌歷史的灰色跑鞋，在今年回歸，以「Grey Day」為主題推出新鞋，並找來多位頂尖運動好手打廣告，向百年獨立製鞋精神致敬。

說到New Balance，鞋迷不會錯過的就是「灰色」系列鞋款，像是呼應年度代表色一樣，陸續推出復刻版。由先前曝光的57/40潮履打頭陣，將灰調層次細節發揮，透過不對稱拼接面料搭配，讓左右腳都別具特色。

接著登場的限定款574「Un-N-ding」鞋款，將兩側鞋身的「N」字標誌移除，取而代之的是精細繡線處理，並藉由中底仿舊設計，搭配復古黑色鞋盒。為此，New Balance還以「Worn by Anyone」為形象號召，請來多位頂尖運動好手演繹574與57/40鞋履的百變特色。

Converse則在這個夏季，準備了一系列的厚底鞋，包含Run Star Hike、Move與Lift三大鞋型。Run Star Hike系列延續聯名鞋款設計，有著Chuck Taylor經典鞋面與Run Star醒目厚底組合。

此次，配合天氣變化，還帶來低筒Run Star Hike鞋款，具備凹凸橡膠鞋底，同時延續使用帆布材質及撞色。Move系列專為女生打造，以流線型的厚底設計、加上中性黑、白配色型。同樣專為女生設計Lift系列採用帆布鞋面，雙層層疊設計的橡膠鞋底，為演繹多元化造型搭配而打造。

New Balance以「Worn by Anyone」為形象號召，請來多位頂尖...
New Balance以「Worn by Anyone」為形象號召，請來多位頂尖運動好手演繹574與57/40鞋履的百變特色。圖／New Balance提供
Converse Run Star Hike系列低筒鞋。圖／Converse提供
Converse Run Star Hike系列低筒鞋。圖／Converse提供
New Balance U574GDY鞋。圖／New Balance提供
New Balance U574GDY鞋。圖／New Balance提供
Chuck Taylor All Star Lift系列鞋。圖／Converse...
Chuck Taylor All Star Lift系列鞋。圖／Converse提供
New Balance ML574EGG鞋。圖／New Balance提供
New Balance ML574EGG鞋。圖／New Balance提供
Converse Run Star Hike系列高筒鞋。圖／Converse提供
Converse Run Star Hike系列高筒鞋。圖／Converse提供
New Balance M5740TA鞋。圖／New Balance提供
New Balance M5740TA鞋。圖／New Balance提供

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