致敬獨立製鞋精神 New Balance傳奇「元祖灰」回歸

Chuck Taylor All Star Move系列低筒鞋。圖/Converse提供

New Balance最經典也是最能代表品牌歷史的灰色跑鞋,在今年回歸,以「Grey Day」為主題推出新鞋,並找來多位頂尖運動好手打廣告,向百年獨立製鞋精神致敬。

說到New Balance,鞋迷不會錯過的就是「灰色」系列鞋款,像是呼應年度代表色一樣,陸續推出復刻版。由先前曝光的57/40潮履打頭陣,將灰調層次細節發揮,透過不對稱拼接面料搭配,讓左右腳都別具特色。

接著登場的限定款574「Un-N-ding」鞋款,將兩側鞋身的「N」字標誌移除,取而代之的是精細繡線處理,並藉由中底仿舊設計,搭配復古黑色鞋盒。為此,New Balance還以「Worn by Anyone」為形象號召,請來多位頂尖運動好手演繹574與57/40鞋履的百變特色。

Converse則在這個夏季,準備了一系列的厚底鞋,包含Run Star Hike、Move與Lift三大鞋型。Run Star Hike系列延續聯名鞋款設計,有著Chuck Taylor經典鞋面與Run Star醒目厚底組合。

此次,配合天氣變化,還帶來低筒Run Star Hike鞋款,具備凹凸橡膠鞋底,同時延續使用帆布材質及撞色。Move系列專為女生打造,以流線型的厚底設計、加上中性黑、白配色型。同樣專為女生設計Lift系列採用帆布鞋面,雙層層疊設計的橡膠鞋底,為演繹多元化造型搭配而打造。